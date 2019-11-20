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пятница, 22 ноября 2019 00:16

Каравай и рушники на свадьбу везли из Украины — украинка рассказала, как осталась жить в Италии
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На свадьбу в Италию приехали родители из Харькова и подруги из разных стран
Фото: Предоставлено Анной Гончаренко
Полюбила пить вино только в Италии
В Италию поехала работать в ночной клуб, где и познакомилась с будущим мужем
Итальянцы любят вкусно поесть, но несмотря на это Анна сбросила 15 кг.
Дома готовит различные блюда украинской кухни, кроме холодца

27-летняя Анна Гончаренко родом из Харькова. По образованию — режиссёр эстрады и массовых праздников, работала танцовщицей, маркетологом шоу программ, организатором праздников, ведущей. Вот уже несколько лет она живет в итальянском городе Асти, регионе Пьемонт. Составляет индивидуальны маршруты, проводит гастро-туры и экскурсии в формате "прогулка с местным жителем". Сейчас строит вместе с мужем апартаменты для туристов.

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"Страну для переезда не выбирала. Я обычно говорю, что, если б я здесь не жила, я б здесь не жила. Италия мне никогда не нравилась. Моя история приезда в Италию — настоящее пособие о том "как делать не надо", — рассказывает Gazeta.ua Анна, — Если говорить кратко, однажды я решила сменить обстановку и поехала работать в Италию в ночной клуб. Там и познакомилась с будущим мужем. Когда закончилась виза, он и предложил мне остаться".

Автор: Предоставлено Анной Гончаренко
  Полюбила пить вино только в Италии
Полюбила пить вино только в Италии

Рассказывает, что никогда не мечтала выйти замуж за итальянца и переехать в другую страну. Свадьбу играть тоже сначала не хотели, планировали только расписаться. Но в итоге на праздник прилетели родители Анны, подруги с разных уголков света – от Дубая до Шпицбергена. На торжестве фотографировали гостей ребята из Украины, был украинский каравай вместе с рушниками.

"В Италии не заморачиваются по поводу традиций, свадьбы очень скучные. Наша же стала моим самым лучшим проектом: сама делала пригласительные, рисовала эскизы торта, платья, готовила декорации и подарки гостям. Итальянская свекровь с энтузиазмом помогала, — вспоминает Анна, — Наши мамы очень сдружились за время свадьбы, хотя был языковой барьер. Из-за предсвадебного форс-мажора оставила их одних и это не оказалось катастрофой. Буквально через несколько часов, на ужине, моя свекровь требовала места рядом с моей мамой "Таня! Где моя Таня? Мы должны с ней говорить!". Наверное, интуитивно нашли общий язык. До сих пор друг другу приветы передают".

Автор: Предоставлено Анной Гончаренко
  В Италию поехала работать в ночной клуб, где и познакомилась с будущим мужем
В Италию поехала работать в ночной клуб, где и познакомилась с будущим мужем

Муж Анны был в разводе и имел 10-летнего сына, который сейчас живёт на две семьи. Девушке пришлось осваивать роль мачехи. Рассказывает, что было не просто, но смогла "покорить сердце через желудок". Мальчик обожает сырники, которые готовит Анна. А муж оценил вкус украинского борща, буженины, плова, гречки с мясом и подливкой, картошки с салом. Из украинской кухни не готовит только холодец, это для нее "чересчур".

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"Сын мужа недавно приходит со школы и читет мне сочинение "Когда я выросту, я открою ресторан "Blins". Это моя мечта, потому что блины — это моё самое любимое блюдо в мире! Мне его готовит жена моего папы, она из Украины". Было очень приятно это признание, — рассказывает Анна, — В Италии любят вкусно покушать. Но с итальянцем о еде не стоит спорить. они всегда будут правы".

Автор: Предоставлено Анной Гончаренко
  Итальянцы любят вкусно поесть, но несмотря на это Анна сбросила 15 кг.
Итальянцы любят вкусно поесть, но несмотря на это Анна сбросила 15 кг.

Анна с мужем живут в квартире над русским магазином. Там можно купить бородинский хлеб, творог со сметаной, семечки, свежие огурцы с пупырышками (в Италии они огромные, гладкие и безвкусные). Пиво муж девушки себе покупает именно там — ближе идти и нравится вкус.

"В Италии всё настолько медленно, что даже не раздражает уже. Образ жизни в словах "Всё Piano- piano". "Piano"— это не от слова "пьяница", это "медленно". Не нужно волноваться, торопиться, ведь жизнь одна, — отмечает Анна, — Посмотрите на старушек в белых колготках и жемчугах, которые выпархивают от парикмахера с идеальными укладками и идут пить капучино с подругой вопреки всем правилам — после обеда".

Автор: Предоставлено Анной Гончаренко
  Дома готовит различные блюда украинской кухни, кроме холодца
Дома готовит различные блюда украинской кухни, кроме холодца

Анна рассказывает, что итальянцы на Севере и Юге страны очень отличаются. Они могут просто не понимать друг друга из-за разного диалекта. И люди отличаются менталитетом, чем южнее, тем темпераментнее и открытие.

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"Если в Италии едят много, то на Юге Италии — вдвое больше! Я чудовищно много ем. И несмотря на всё это я сбросила 15 кг. Италия сильно изменила меня. Иногда кажется, что я настолько адаптировалась сейчас, что могу сойти за местную, — рассказывает Анна, — Не пила вино до Италии, мне оно было кислым. Но однажды один итальянец мне сказал: "Не вкусный только первый глоток" и правда. Сейчас вино пью почти каждый день, по несколько бокалов. У меня и с Италией любовь со второго глотка".

Автор: Предоставлено Анной Гончаренко
  Ведет свой блог в социальных сетях и организует экскурсии
Ведет свой блог в социальных сетях и организует экскурсии

Цены на продукты выше, чем в Украине. Но и качество лучше. Но больше всего Анну шокируют налоги. Например, некоторые бизнесмены должны платить 70% от прибыли. Иногда выгоднее работать на кого-то.

"У меня не было розовых очков ни до, ни после приезда в страну, а тем более — нет их сейчас. Я реалист. Когда ты приезжий всегда остается чувство, что ты чужой здесь. Даже если будешь знать язык, принимать привычки, режимы и тому подобное, все равно никогда не станешь "местным", — отмечает Анна, — Но и на родине ты уже не совсем свой. Я это чувствую каждый раз когда возвращаюсь в Харьков — там моя семья, мои друзья, мои воспоминания. Мне не хватает этого всего, но в Италии уже есть муж, семья, дом, бизнес, моя жизнь"

Сегодня Анна ведет свой блог о жизни в Италии в Іnstagram под именем anna_asti.italia, проводит экскурсии по городу в формате "прогулка с местным жителем", гастро-туры по самым лучшим местам. Вместе с мужем строят апартаменты для туристов. Но ей не нравится холодная формальность, поэтому называет их "дом для гостей" и приглашает всех желающих.

"Раньше мои друзья становились туристами, а теперь мои туристы становятся друзьями", — отмечает Анна.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.

Автор: Анна Деревянко
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