Оставляют посылки с дорогими телевизорами у квартир - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Кремниевой долине

Фото: Предоставлено Екатериной Стеценко

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.

Своими впечатлениями поделилась с Gazeta.ua киевлянка Екатерина Стеценко. В апреле она с будущим мужем переехала жить в город Маунтин-Вью, что находится в так называемой Кремниевой долине США.

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"Мой муж имеет американское гражданство. С ним познакомилась в Киеве на конференции айтишников, вместе работаем в этой сфере. Года три встречались, путешествовали и выступали за вместе на конференциях, — делится Екатерина, — Трудно было оформить визу для меня как для будущей жены гражданина США. Надо доказывать, что у нас действительно были отношения. Добавляли совместные билеты с самолетов, фото, договор аренды киевской квартиры. Мне дали визу невесты для въезда в США на 90 дней, но при условии, что мы зарегистрируем брак с момента пересечения границы. На это давали три месяца. В июле у нас была скромная церемония росписи. А сейчас готовимся к большому празднованию свадьбы".

Автор: Предоставлено Екатериной Стеценко Организация свадьбы на 20 гостей стоит от 5000 долларов

Девушка рассказывает, что до свадьбы местные пары готовятся минимум за полгода. И помогает им в этом специальные агентства. Стоимость услуг — от 5000 $. В эту сумму входят все основные элементы празднования: банкет, свадебный торт, услуги диджея и официантов, свадебная церемония и оформление помещения. Но дополнительно надо оплачивать услуги фотографа и самостоятельно позаботиться о свадебных нарядах. Свадебное платье девушка приобрела на распродаже. Рассказывает, что местные всегда ждут скидок, где можно приобрести бредовые вещи по 10-15$.

Сначала супругам надо было выбрать место проведения свадьбы, а уже потом подписать договор с агентством. Екатерина с мужем захотели отпраздновать свадьбу в старинном доме. Планируют пригласить 22 родственников из США и Украины. К сожалению, но не все могут прилететь из-за сложностей с получением визы.

Автор: Предоставлено Екатериной Стеценко Для свадебной церемонии выбрали дом, похожий на дворец

"У нас на подготовку было два месяца. Этого очень мало. Потому что только место проведения искали месяц и согласовывали бюджет, — рассказывает Екатерина, — Здесь организация на высшем уровне. Сначала нам дали заполнить анкету с кучей вопросов, где спрашивали о наших вкусах, любимых цветах, какую музыку любим и прочее. А вариантов свадебной церемонии только на 80 страниц прислали! Предлагали разные варианты сценария, от китайских до классических американских. Мы уже ездили на дегустацию в кондитерскую, чтобы выбрать торт для свадьбы. Также организаторы провели бесплатный фуршет. Там угощали блюдами, которые будут на банкете".

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Екатерина в новой стране уже 6 месяцев. И ее поражает открытость и приветливость местных. Отмечает, что чувствует безопасность и видит заботу в мелочах. Например, в парках стоят пункты для самостоятельного ремонта велосипедов с насосом и инструментом. В магазинах, на улицах, в супермаркетах оборудованы бесплатные фонтанчики с питьевой водой. Отдельно есть у них ставят миску для собак. Также для домашних любимцев в кафе предлагают блюда и корм. Раз в месяц местные полицейские угощают кофе в кафе, общаются со всеми желающими и с радостью рассказывают о своей работе.

Автор: Предоставлено Екатериной Стеценко Все посылки оставляют под дверью или во дворе

"Когда машина застряла и не могла выехать с паркоместа, никто на меня не кричал, и не сигналил. Подошел афро-американский дедушка и начал говорить, что я молодец и что у меня все получится, — делится Екатерина, — А служба доставки спокойно оставляет посылки в коридоре, у почтовых ящиков. На почте доставляют посылку с украшениями с бриллиантами. Посреди двора стоят коробки с большими телевизорами, и их никто не трогает. Я заказывала рюкзак за 350 $, и он ждал меня под моей дверью. Трудно представить подобную ситуации в Украине".

Девушка также рассказывает, что люди с минимальной зарплатой в 2000 $ в месяц могут позволить не экономить на еде, покупать морепродукты и мясо. Катерина с мужем в месяц тратит примерно 500-700$ на продукты.

Автор: Предоставлено Екатериной Стеценко В банках и государственных учреждениях есть такие столики с бесплатным кофе

"Здесь очень много органических продуктов, без консервантов и красителей. А такой вкусный йогурт пробовала только в Америке, — делится Екатерина, — Очень вкусная уличная еда на фестивалях и ярмарках".

Самая большая статья расходов семьи — аренда квартиры. В Кремниевой долине дорогая недвижимость и аренда стартует от 1800$. Коммунальные расходы на двух выходят в пределах 100$.

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"Не просто было найти квартиру, потому что те, которые нравились — дорого стоили. Здесь однокомнатные квартиры состоят из двух комнат, потому что не считают гостиную. Понравилось, что в случае поломок, мы сами не имеем права ничего ремонтировать. Надо обращаться к фирме, обслуживающей дом и вызвать мастера. Вообще, проще к вещам относятся. Сломалась стиральная машина, кондиционер или другая крупная техника, купят новые, а не будут с квартирантов требовать, — делится Екатерина, — Нас сразу предупредили, что если хотим завести кота, то надо будет доплачивать 50$ в месяц. А когда будет ребенок — надо соблюдать определенные нормативы по площади в жилье на одного человека. И здесь за этим следят. В нашей квартире по площади можно жить с одним ребенком".

Автор: Предоставлено Екатериной Стеценко Полицейские каждый месяц проводят встречи, где угощают всех кофе и рассказывают о работе

Также Екатерина рассказывает, что всем на работе оформляют медицинскую страховку. Минимальная стоимость которой 400 долларов. На работе мужа Екатерины медицинскую страховку оплачивают для всей семьи. Но пока, к счастью, не было возможности воспользоваться ею.

"Разница с Украиной 10 часов, но за несколько дней привыкли жить в новом часовом поясе. Однако когда у меня день, у родственников ночь. Поэтому сначала было сложно найти удобное для всех время для общения, — делится Екатерина, — Пока еще адаптируюсь к местным реалиям. Но все очень нравится. В частности, здесь не бывает настоящей зимы".

Немцы работают 5 дней в неделю. В субботу еще открыты продуктовые рынки, но в воскресенье все закрывается и принято отдыхать. Работает только развлекательная сфера и киоски с едой. Дома в выходной не желательно убирать. Даже на шум стиральной машины могут пожаловаться соседи.