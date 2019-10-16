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четверг, 17 октября 2019 00:15

Оставляют посылки с дорогими телевизорами у квартир - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Кремниевой долине
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Стоимость аренды квартир от 1800 долларов, сдают их пустыми с большой техникой
Фото: Предоставлено Екатериной Стеценко
Все посылки оставляют под дверью или во дворе
Организация свадьбы на 20 гостей стоит от 5000 долларов
Для свадебной церемонии выбрали дом, похожий на дворец
В магазине техники обыграть американскую тематику

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.

Своими впечатлениями поделилась с Gazeta.ua киевлянка Екатерина Стеценко. В апреле она с будущим мужем переехала жить в город Маунтин-Вью, что находится в так называемой Кремниевой долине США.

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"Мой муж имеет американское гражданство. С ним познакомилась в Киеве на конференции айтишников, вместе работаем в этой сфере. Года три встречались, путешествовали и выступали за вместе на конференциях, — делится Екатерина, — Трудно было оформить визу для меня как для будущей жены гражданина США. Надо доказывать, что у нас действительно были отношения. Добавляли совместные билеты с самолетов, фото, договор аренды киевской квартиры. Мне дали визу невесты для въезда в США на 90 дней, но при условии, что мы зарегистрируем брак с момента пересечения границы. На это давали три месяца. В июле у нас была скромная церемония росписи. А сейчас готовимся к большому празднованию свадьбы".

Автор: Предоставлено Екатериной Стеценко
  Организация свадьбы на 20 гостей стоит от 5000 долларов
Организация свадьбы на 20 гостей стоит от 5000 долларов

Девушка рассказывает, что до свадьбы местные пары готовятся минимум за полгода. И помогает им в этом специальные агентства. Стоимость услуг — от 5000 $. В эту сумму входят все основные элементы празднования: банкет, свадебный торт, услуги диджея и официантов, свадебная церемония и оформление помещения. Но дополнительно надо оплачивать услуги фотографа и самостоятельно позаботиться о свадебных нарядах. Свадебное платье девушка приобрела на распродаже. Рассказывает, что местные всегда ждут скидок, где можно приобрести бредовые вещи по 10-15$.

Сначала супругам надо было выбрать место проведения свадьбы, а уже потом подписать договор с агентством. Екатерина с мужем захотели отпраздновать свадьбу в старинном доме. Планируют пригласить 22 родственников из США и Украины. К сожалению, но не все могут прилететь из-за сложностей с получением визы.

Автор: Предоставлено Екатериной Стеценко
  Для свадебной церемонии выбрали дом, похожий на дворец
Для свадебной церемонии выбрали дом, похожий на дворец

"У нас на подготовку было два месяца. Этого очень мало. Потому что только место проведения искали месяц и согласовывали бюджет, — рассказывает Екатерина, — Здесь организация на высшем уровне. Сначала нам дали заполнить анкету с кучей вопросов, где спрашивали о наших вкусах, любимых цветах, какую музыку любим и прочее. А вариантов свадебной церемонии только на 80 страниц прислали! Предлагали разные варианты сценария, от китайских до классических американских. Мы уже ездили на дегустацию в кондитерскую, чтобы выбрать торт для свадьбы. Также организаторы провели бесплатный фуршет. Там угощали блюдами, которые будут на банкете".

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Екатерина в новой стране уже 6 месяцев. И ее поражает открытость и приветливость местных. Отмечает, что чувствует безопасность и видит заботу в мелочах. Например, в парках стоят пункты для самостоятельного ремонта велосипедов с насосом и инструментом. В магазинах, на улицах, в супермаркетах оборудованы бесплатные фонтанчики с питьевой водой. Отдельно есть у них ставят миску для собак. Также для домашних любимцев в кафе предлагают блюда и корм. Раз в месяц местные полицейские угощают кофе в кафе, общаются со всеми желающими и с радостью рассказывают о своей работе.

Автор: Предоставлено Екатериной Стеценко
  Все посылки оставляют под дверью или во дворе
Все посылки оставляют под дверью или во дворе

"Когда машина застряла и не могла выехать с паркоместа, никто на меня не кричал, и не сигналил. Подошел афро-американский дедушка и начал говорить, что я молодец и что у меня все получится, — делится Екатерина, — А служба доставки спокойно оставляет посылки в коридоре, у почтовых ящиков. На почте доставляют посылку с украшениями с бриллиантами. Посреди двора стоят коробки с большими телевизорами, и их никто не трогает. Я заказывала рюкзак за 350 $, и он ждал меня под моей дверью. Трудно представить подобную ситуации в Украине".

Девушка также рассказывает, что люди с минимальной зарплатой в 2000 $ в месяц могут позволить не экономить на еде, покупать морепродукты и мясо. Катерина с мужем в месяц тратит примерно 500-700$ на продукты.

Автор: Предоставлено Екатериной Стеценко
  В банках и государственных учреждениях есть такие столики с бесплатным кофе
В банках и государственных учреждениях есть такие столики с бесплатным кофе

"Здесь очень много органических продуктов, без консервантов и красителей. А такой вкусный йогурт пробовала только в Америке, — делится Екатерина, — Очень вкусная уличная еда на фестивалях и ярмарках".

Самая большая статья расходов семьи — аренда квартиры. В Кремниевой долине дорогая недвижимость и аренда стартует от 1800$. Коммунальные расходы на двух выходят в пределах 100$.

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"Не просто было найти квартиру, потому что те, которые нравились — дорого стоили. Здесь однокомнатные квартиры состоят из двух комнат, потому что не считают гостиную. Понравилось, что в случае поломок, мы сами не имеем права ничего ремонтировать. Надо обращаться к фирме, обслуживающей дом и вызвать мастера. Вообще, проще к вещам относятся. Сломалась стиральная машина, кондиционер или другая крупная техника, купят новые, а не будут с квартирантов требовать, — делится Екатерина, — Нас сразу предупредили, что если хотим завести кота, то надо будет доплачивать 50$ в месяц. А когда будет ребенок — надо соблюдать определенные нормативы по площади в жилье на одного человека. И здесь за этим следят. В нашей квартире по площади можно жить с одним ребенком".

Автор: Предоставлено Екатериной Стеценко
  Полицейские каждый месяц проводят встречи, где угощают всех кофе и рассказывают о работе
Полицейские каждый месяц проводят встречи, где угощают всех кофе и рассказывают о работе

Также Екатерина рассказывает, что всем на работе оформляют медицинскую страховку. Минимальная стоимость которой 400 долларов. На работе мужа Екатерины медицинскую страховку оплачивают для всей семьи. Но пока, к счастью, не было возможности воспользоваться ею.

"Разница с Украиной 10 часов, но за несколько дней привыкли жить в новом часовом поясе. Однако когда у меня день, у родственников ночь. Поэтому сначала было сложно найти удобное для всех время для общения, — делится Екатерина, — Пока еще адаптируюсь к местным реалиям. Но все очень нравится. В частности, здесь не бывает настоящей зимы".

Немцы работают 5 дней в неделю. В субботу еще открыты продуктовые рынки, но в воскресенье все закрывается и принято отдыхать. Работает только развлекательная сфера и киоски с едой. Дома в выходной не желательно убирать. Даже на шум стиральной машины могут пожаловаться соседи.

Автор: Анна Деревянко
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