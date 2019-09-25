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четверг, 26 сентября 2019 00:15

В воскресенье не желательно убирать и шуметь даже стиральной машиной – как живут в Германии
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Вещи, что везли с собой из Украины, не понадобились, кое-что просто выбросила
Фото: Предоставлено Елизаветой Булгачовой
Елизавета имеет еврейские корни, поэтому смогла эмигрировать в Германию и получить поддержку дежжавы
Мигранты посещают бесплатные языковые курсы и получают денежную помощь
Новых подруг нашла в социальных сетях и в волонтерских организациях
В Дортмунде училась отдыхать, потому что на выходных здесь принято не работать

Немцы работают 5 дней в неделю. В субботу еще открыты продуктовые рынки, но в воскресенье все закрывается и принято отдыхать. Работает только развлекательная сфера и киоски с едой. Дома в выходной не желательно убирать. Даже на шум стиральной машины могут пожаловаться соседи.

Об этом рассказывает 37-летняя Елизавета Булгачова из Кропивницкого. В июле 2017 года она вместе с 11-летним сыном переехала жить в немецкий город Дортмунд по еврейской миграции. Для этого надо было предоставить документы в немецкое посольство в Украине, подтверждающие еврейское происхождение женщины, ее отца и бабушки. Также обязательно надо было знать немецкий язык на элементарном уровне и иметь соответствующий сертификат.

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"Два года ждала ответа на мой запрос. Обычно он направляется после года и позже. В апреле получила положительный ответ, а в июле уже уехала, - рассказывает Елизавета, - Добирались на автобусе, потому что можно было с собой взять до 30 кг багажа на человека. Однако, то, что с собой привезла - все выбросила. Я похудела, поэтому пришлось сменить гардероб. Не понадобилась мультиварка. Она хорошо простояла все время на шкафу, потому что нам было где готовить. Ничего уже не нужно даже с того, что оставила в Украине. Когда отец спросил меня, что привезти, я попросила купить только косметическую глину в аптеке".

Тем, кто переезжает по еврейской миграции и оформляет беженство, помогает государство. Людям платят пособие в размере прожиточного минимума, дают где жить и раз в неделю помогают продуктами. Также мигранты посещаю курсы, где учат язык. Затем им помогут найти работу.

Автор: Предоставлено Елизаветой Булгачовой
  Елизавета имеет еврейские корни, поэтому смогла эмигрировать в Германию и получить поддержку дежжавы
Елизавета имеет еврейские корни, поэтому смогла эмигрировать в Германию и получить поддержку дежжавы

"До переезда, сын не знал немецкий язык. Вообще не говорила ему заранее, что планирую жить в другой стране. Учиться пошел в интеграционный класс в школе для мигрантов. Там был два года. Только недавно начал воспринимать нормально обучение и уже не хочет возвращаться, - делится Елизавета, - Нравится, что учителя здесь на одном уровне. Даже выглядят по другому. Они могут быть в рваных джинсах, с пирсингом и татуировками. Нет превосходства над учениками. Также здесь в программу входит бассейн и много различных путешествий. В школе учат английский французский и немецкий язык. Обучение бесплатное. Небольшую какую-то сумму нужно платить за учебники, однако нас опять же платят".

Елизавета с сыном арендует квартиру в центре города. Первые 4 месяца жили в комнате в общежитии, напоминавшую квартиру-студию. Там были кровати, холодильник, плита, новое постельное, посуда и все необходимое для жизни. Первый месяц после переезда пошли на оформление документов и знакомство с городом.

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"Что найти новых знакомых, написала в разные группы в социальных сетях. Потом меня добавили в группу "Мамы Дортмунда" и там нашла хороших подруг, - делится Елизавета, - До переезда руководила волонтерским центром. Не привыкла сидеть без дела. Также сразу нашла здесь себе дело. Полтора года отработала в европейской общине Дортмунда, где гуляла и общалась с пожилыми людьми. Также с подругой пошли в волонтерскую организацию при мэрии. Там нам доверили заниматься с детьми в группе продленного дня. Хорошая возможность подтянуть уровень языка".

Автор: Предоставлено Елизаветой Булгачовой
  Мигранты посещают бесплатные языковые курсы и получают денежную помощь
Мигранты посещают бесплатные языковые курсы и получают денежную помощь

Рассказывает, что в Германии училась отдыхать, а не постоянно работать. Поскольку у местных есть четкое понятие выходного и все на работе только с понедельника по пятницу. В субботу открыты только продуктовые рынки или магазины. В воскресенье принято отдыхать, работает преимущественно развлекательная сфера и киоски с едой. Также, в воскресенье не желательно убирать. Потому что соседи могут пожаловаться на шум.

"Была шокирована от условий для людей с инвалидностью. Такие люди тут живут наравне со всеми. Лифты есть везде. Пандусы - это норма, без них не строят никаких лестниц, - рассказывает Елизавета, - А автобусы или опускаются до уровня тротуара, или у них есть пандусы. И когда человеку на коляске надо зайти в транспорт, водитель покидает свое место и помогает. Это его обязанность, а не пассажиров".

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В месяц на продукты тратит 150-200 евро и не ограничивают себя ни в чем-то. В городе нет каких-то сложностей с ассортиментом продуктов. Купить гречку, творог, ряженку можно в российских магазинах. Елизавета не ест свинину, поэтому берет мясо и колбасу в турецком магазине. Рассказывает, что немцы очень экономичный и любят скидки.

Автор: Предоставлено Елизаветой Булгачовой
  Новых подруг нашла в социальных сетях и в волонтерских организациях
Новых подруг нашла в социальных сетях и в волонтерских организациях

"В Украине я пыталась лишний раз не ходить к врачу, надо было что-то постоянно покупать и за что-то платить. Здесь все по страховке, которую мне сейчас покупает государство. Вообще, ее стоимость не более 100 евро. А детям до 18 лет страховка бесплатная, - рассказывает Елизавета, - Однако по моей страховке мне обеспечивают базовые вещи. А если хочу что-то лучше, надо доплачивать. Например, у сына плохое зрение и надо раз в полгода менять очки. Зрение специфическое, и линзы как аквариумы. Но мне предложили тонкие линзы, но за отдельную сумму. В любом случае, очки сын получит. Однако уже я решаю который их вид выбирать. Заплатила 32 евро, а оправа бесплатно. Не знаю только, какую часть покрывала страховка".

Также у каждого есть свой семейные врачи. Вся история лечения в компьютере. Один раз в год обязательный общий осмотр, где нужно также сдать на анализ кровь. К профильным врачам можно и самим записаться на прием. Позвонить и подобрать дату и время. Но не сразу попадешь к такому врачу. Елизавета ждала три с половиной месяца, чтобы получить консультацию у сердечно-сосудистого врача.

Автор: Предоставлено Елизаветой Булгачовой
  В Дортмунде училась отдыхать, потому что на выходных здесь принято не работать
В Дортмунде училась отдыхать, потому что на выходных здесь принято не работать

Лечение зубов также входит в страховку. Однако бесплатно предлагают простую пломбу. А за подбор по цвету надо было доплатить: 50% покрывала страховка, 50% - доплата клиента.

"Хотела бы, чтобы наши украинские пенсионеры жили так, как здесь живут пожилые люди. Здесь у пенсионеров есть все условия для хорошей жизни, им не хватает только общения, - рассказывает Елизавета, - Социальные службы здесь работают иначе. Есть отдельный человек, который готовит и убирает, купает, приезжает, чтобы снять компрессионные носки. Отдельно есть люди, которые покупают продукты. Если надо в больницу, за ними приезжает машина. Каждый сам решает, когда ему идти жить в дом престарелых".

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Также женщине нравится, что каждые 2 недели в городе проходит какое-то крупное мероприятие: уличные фестивали еды, технологий будущего, выставка старых авто или велосипедов, какие-то фестивали. В частности, поражают рождественские ярмарки, которые начинаются за месяц до праздника. Каждый пытается как-то украсить квартиру и дом. Елизавета рассказывает, что по улицам проводят конкурсы на самый красивый балкон, украшенный к Рождеству. Но до 1 января всю атрибутику убирают. Новый год празднуют только мигранты.

Автор: Предоставлено Елизаветой Булгачовой
  В месяц на еду тратит около 200 евро
В месяц на еду тратит около 200 евро

"Ко мне отношение местных очень хорошее. Я чувствую себя как дома. В моем доме общаюсь с бабушкой из старожилов. Она даже нас печеньем угощает, - делится Елизавета, - Год назад была в Украине, но хотела вернуться назад через несколько дней . Не потому, что не люблю страну, где всю жизнь жила и выросла. Но попав в Дортмунд, поняла, что может быть иначе".

37-летняя Елизавета Булгачова родом из Кропивницкого. По образованию психолог и воспитатель детского сада. Работала в еврейском центре и руководила волонтерским центра при нем. В июле 2017 года с 11-летним сыном по еврейской миграции переехала жить в немецкий город Дортмунд, что на Северной Рейн-Вестфалии.

В Италии к врачу можно попасть через месяц-два после записи. Если очень нужно, надо вызвать машину скорой помощи. Однако и в самой больнице можно просидеть в очереди несколько часов.

Автор: Анна Деревянко
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