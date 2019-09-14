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понедельник, 23 сентября 2019 00:15

Быстро помогут только тогда, когда привезут в больницу с дыркой в теле – украинка поделилась впечатлениями от медицины в Италии
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Чтобы посетить государственную больницу итальянцы платят 35 евро.
Фото: Предоставлено Марией Шевченко
Зубы лечить лучше в частной клинике.
Иностранная студентка ждала в больнице 9 часов с вывихом ноги
В больнице жалобу пациента определяют как один из 4 кодов, обозначающих уровни угрозы для жизни
В больницу можно попасть через предварительная запись через 1-2 месяца или через скорую

В Италии к врачу можно попасть через месяц-два после записи. Если очень нужно, надо вызвать машину скорой помощи. Однако и в самой больнице можно просидеть в очереди несколько часов.

Об этом Gazeta.ua рассказывает 26-летняя Мария Шевченко из Мариуполя Донецкой области. Она уже 5 лет живет в городе Реджо-ди-Калабрия на юге Италии.

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"Дома в университете изучала итальянский язык и филологию. Никогда не планировала жить за границей. Когда была на четвертом курсе выиграла грант на 6-месячное обучение для преподавателей в Италии. Надо было лишь оплатить перелет и проживание. Так в 2014 году оказалась в новой для себя стране, без друзей и знакомых, - вспоминает Мария, - Решила остаться, потому что начала встречаться с итальянцем. У власти попросила убежища из-за войны в родном городе. Однако как закончится военный конфликт, надо будет покинуть Италию, если к этому времени не сделаю гражданство" .

Автор: Предоставлено Марией Шевченко
  Зубы лечить лучше в частной клинике.
Зубы лечить лучше в частной клинике.

У Марии нет медицинской страховки и она не очень довольна медициной в стране. Рассказывает, чтобы посетить государственную больницу итальянцы платят 35 евро. И вообще не просто попасть в больницу. Сначала надо идти к семейному врачу и брать направление к специалисту. Затем с бумажкой идешь в аптеку, через которую идет запись в больнице. А потом через месяц-два ты попадаешь в больницу.

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"Если что-то очень важное - то только через скорую помощь, но могут и не взять. Если у ребенка температура 40 градусов, вас направят к ночному врачу. И второй раз по вызову не приедут", - отмечает Мария.

В больнице жалобу пациента определяют как один из 4 кодов, обозначающих уровни угрозы для жизни: от высокого красного, когда сразу должны помогать, к белому, где помогут в последнюю очередь.

Автор: Предоставлено Марией Шевченко
  Иностранная студентка ждала в больнице 9 часов с вывихом ноги
Иностранная студентка ждала в больнице 9 часов с вывихом ноги

"Одна иностранная студентка подвернула ногу. Ее в 18 вечера увезли по скорой в больницу. Помогли только в 5 утра. Ей дали "белый код". Однако если бы она не ползала на коленях за врачами и не стала умолять о помощи, вряд ли ситуация разрешилась так "быстро", - делится Мария, - Мальчик приезжал с болями в животе, а ему говорили ждать. А если бы там аппендицит и он разорвется в сейчас. Если тебя не привезут с дыркой в ​​голове или в другом месте, тебе быстро не помогут" .

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Девушка рассказывает, что зубы лечить лучше в частной клинике. Там стоимость будет больше, однако помощь предоставят быстрее.

"У меня болел зуб в августе, но все специалисты были в отпуске. Мне пришлось ждать. Я дождалась до обострения ситуации и сама вырвала себе зуб. Думаю, если бы я приехала в Украину в начале, то обнаружили обычный пульпит, - делится Мария, - В другой раз врач здесь говорил, что у меня очень тяжелый случай и надо нерв удалять. Когда приехала на Украину, быстро все сделали, поставили пломбу за 500 гривен и все".

Автор: Из открытых источников
  В больнице жалобу пациента определяют как один из 4 кодов, обозначающих уровни угрозы для жизни
В больнице жалобу пациента определяют как один из 4 кодов, обозначающих уровни угрозы для жизни

Недоверие к итальянским врачам у Марии возникло когда ей выписали сильные антибиотики. После того, как девушка пропила курс, у нее начались проблемы с иммунитетом.

"У меня есть проблемы с щитовидной железой. А когда здесь вырывают зуб, то дают антибиотик, чтобы не было воспаления. Я поверила врачу и пропила курс. Однако лекарства оказались слишком сильным для моей больной щитовидки, антибиотики убили мой иммунитет. Полтора месяца у меня была постоянная простуда и температура. Никакие таблетки не помогали, постоянно хотелось спать, - вспоминает Мария, - Мы пошли к врачу моего парня. Я ему рассказываю, что не могу восстановиться после курса антибиотиков. И что он делает? Правильно, выписывает мне другие антибиотики. Я решила, что больше не пойду здесь к врачам".

Для того чтобы получить работу врача в Великобритании нужно сдать экзамен по английскому, и экзамен на профпригодность.

Автор: Анна Деревянко
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