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суббота, 24 августа 2019 01:10

Украинка рассказала, как стала врачом в Лондоне

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Украинка рассказала, как стала врачом в Лондоне
27-летняя Ярина Лининская работает врачом в Лондоне. Фото: предоставлено Яриной Лининской.

Для того чтобы получить работу врача в Великобритании нужно сдать экзамен по английскому, и экзамен на профпригодность.

"Английский здала успешно и до переезда. А к следующему экзамену готовилась 4 месяца. Проходила курсы, вспоминала теорию и практику, учила особенности работы их системы здравоохранения. Для получения лицензии врача необходимые рекомендации. Мне дали их врачи из украинских медицинских учреждений, где к тому проходила интернатуру, а затем и работала. Прошла и несколько стажировок, чтобы резюме было хорошее. Обучение и экзамены мне обошлись в 600 тысяч гривен ", - рассказывает 27-летняя Ярина Лининская. С сентября 2018-го живет в Лондоне.

Чтобы найти работу девушка подала 500 заявок.

"Из них меня пригласили на 5 собеседований. В общем получила 4 предложения работы. Выбирала ту, которая мне больше подходит. Сейчас я - младший врач. Делаю все то же, что и старший врач, но не несу административной ответственности, не читаю лекции студентам- медикам и еще не выбрала специализации".

Работа врачей в Великобритании отличается от работы в Украине.

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"Прежде всего - работать и учиться надо действительно много. На месте в больнице для работников есть множество научных работ, тренингов, данных и протоколов к которым все имеют доступ и могут ими пользоваться. Есть немало приложений на телефон, облегчающие работу и защищают от волокиты с бумажками. По ним можно отслеживать состояние пациента, его анализы и тому подобное. Вся история болезни ведется на электронных носителях. В больнице есть все необходимое оборудование поэтому и пациентов не нужно транспортировать далеко. В частности, и условия труда хорошие - есть столовая, место для отдыха. А врачи имеют скидки в магазинах, заведениях питания, спортзалах ".

Средняя зарплата у младшего врача 60-76 тыс гривен. Ее едва хватает на проживание, рассказывает Ярина. Но, если ты растешь в карьере - растет и твоя зарплата и статус в обществе.

Ярина Лининская также ведет блог в инстаграм о работе и жизни в Лондоне. Дает полезные советы по правильному питанию и здоровому образу жизни.

Юлия Синица спонтанно и неожиданно для себя переехала в баварский Мюнхен на обучение. До этого училась в Институте журналистики КНУ, работала, но решила попробовать что-то новое - и вот она уже студентка Украинского Свободного Университета и познает баварские реалии.

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