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воскресенье, 13 октября 2019 15:36

Украинка участвует в польских выборах

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Украинка участвует в польских выборах
Украинка Мирослава Керик участвует в выборах в Польше. Фото - Наше Слово

В воскресенье, 13 октября, в Польше проходят парламентские выборы. Полякам предстоит выбрать 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.

Фаворитом предвыборной гонки называют партию Ярослава Качинского "Право и справедливость". Среди кандидатов есть и украинка Мирослава Керик, передает "Радио Свобода".

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Она - известная в Польше украинский общественный деятель. Баллотируется от силы "Гражданская коалиция". Эта правоцентристская партия на втором месте. Предполагается, что она возьмет 22% голосов.

Мирослава Керик свое решение идти на выборы объясняет тем, что хочет помочь сотням тысяч новых граждан Польши выразить свои интересы в законодательном органе.

Гражданка США украинского происхождения Виктория Спартц стала новым сенатором Индианы. Девушка заменила Люка Кенли, который ушел на пенсию.

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Дата
13
октября

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