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понедельник, 23 декабря 2019 07:10

В США ждут целый год, чтобы попробовать пиво "Кутя", которое варит украинец

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В 2015 году украинец Назар Дребот в США создал пиво "Кутя" к Рождеству. Американцам этот хмельной напиток так пришелся по вкусу, что готовы ждать год, чтобы попробовать именно это пиво.

"Пиво "Кутя" варил за месяц до Рождества. Удалось с первого раза. Решил использовать все ингредиенты, которые традиционно используют в приготовлении кути", - говорит Gazeta.ua Назар Дребот из Ивано-Франковска. Занимается пивоварением несколько лет. Стал известным благодаря двум видам пива - "Кутья" и "Крах империи".

Автор: фото предоставлено Назаром Дреботом
  В США каждый год перед Рождеством ждут, чтобы попробовать пиво «Кутя» украинца Назара Дребота
В США каждый год перед Рождеством ждут, чтобы попробовать пиво «Кутя» украинца Назара Дребота

Мужчина открывает пивоварни во многих странах мира. Работа в США стала для него частью опыта в пивоварении.

"Там создал несколько рецептов пива лимитированной серии, которые до сих пор популярны среди американцев. Основа такого пива - ячменный солод. Крафтовое пиво позволяет экспериментировать. Использовать необычные для пива ингредиенты. Поэтому к нему добавил большой процент пшеницы, грецкие орехи, мак, мед, которые украинцы мешают в главное рождественское блюдо - кутю. Вышла пивная адаптация кути, которую хорошо восприняли на американском рынке" - подчеркнул Дребот.

Автор: фото предоставлено Назаром Дреботом
  В США каждый год перед Рождеством ждут, чтобы попробовать пиво «Кутя» украинца Назара Дребота
В США каждый год перед Рождеством ждут, чтобы попробовать пиво «Кутя» украинца Назара Дребота

Американцы знают об Украине, но никогда не слышали о рождественском блюде "Кутя".

"В пива есть хороший баланс между горчинкой и медовым терпким вкусом с добавлением мака. Это придало пиву подлинности. Можно почувствовать всю палитру вкуса - мягкость протеина орехов, меда, пшеничный хлебный вкус. Все хорошо сочетается. Напоминает кофейно-шоколадные нотки в сочетании с грецкими орехами и медом", - говорит Назар Дребот.

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Это лимитированная продукция. На сезон варят 4 тонны. За неделю перед Рождеством оно расходится полностью. Его можно попробовать только в пабах. Поллитровый бокал "Кути" продают по 8 долларов. Сначала его продавали из бочек как разливное пиво. А сейчас - в алюминиевых банках.

Автор: фото предоставлено Назаром Дреботом
  В США каждый год перед Рождеством ждут, чтобы попробовать пиво «Кутя» украинца Назара Дребота
В США каждый год перед Рождеством ждут, чтобы попробовать пиво «Кутя» украинца Назара Дребота

"Американцы ждут год, чтобы выпить "Кутю". Сезон продажи длится с 15 декабря по 5 января. Принципиально надо ждать год. Все ждут. Так создаем искусственный ажиотаж. Когда подходит время к Рождеству нам начинают писать соцсетях, когда наконец снова будет продаваться рождественское украинское пиво. Украинцы лично благодарят, шлют фото, - добавляет пивовар. - Я там не живу уже несколько лет. Но они до сих пор используют мой рецепт и варят пиво. Американцы заходят в бары и спрашивают есть ли у них "кутя". Это приятно".

Автор: фото предоставлено Назаром Дреботом
  В США каждый год перед Рождеством ждут, чтобы попробовать пиво «Кутя» украинца Назара Дребота
В США каждый год перед Рождеством ждут, чтобы попробовать пиво «Кутя» украинца Назара Дребота

Назар Дребот свои рецепты не патентует. Если кто сварит его рецепту, не будет иметь ничего против.

19 декабря украинцы праздновали День святого Николая.

Традиционный детский праздник много лет назад с радостью праздновали и взрослые. Украинцы проводили громкие гуляния и варили хмельные напитки. В частности, готовили пиво.

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Дата
23
декабря

В США ждут целый год, чтобы попробовать пиво "Кутя", которое варит украинец

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