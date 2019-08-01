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понедельник, 05 августа 2019 00:15

Готовила самый дорогой борщ в жизни, - украинка рассказала о жизни в Сеуле
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В Корее в будни после 18.00 и в выходные работают лишь крупные госпитали, отделение неотложной помощи в них.
Фото: thedevochki.com
В Сеуле каждый готов бросить дело и помочь, подсказать. Даже если не знает языка
В Корее действует практика государственного страхования, здесь нет понятия «частная больница».
В Корее очень острая пища. Даже уровень остроты 10% очень сильный для европейцев
В Сеуле мало кто говорит по-английски, иногда совсем ни одного слова не знают.

В Сеуле люди готовы бросить дело и помочь, однако мало кто знает английский язык. В Корее очень острая пища, к которой трудно привыкнуть. Продукты на украинский борщ достаточно дорогие. Небольшая свекла стоил 160 гривен.

Украинка Анастасия Баева поделилась своими наблюдениями от жизни в Сеуле, пишут на ресурсе thedevochki.com. Она с мужем и сыном переехала туда в 2016 году.

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"Моя жизнь была прогнозируема и устаканена. Я находилась в декретном отпуске, участвовала в организации и проведении нескольких ивентов, в Хакатоне. Встречалась с любимой подругой два раза в месяц. В будни в 17.00 забирала ребенка из садика, на выходных гуляли с семьей. К концу декретного отпуска нашла несколько хороших вариантов няни и уже собиралась выйти на полную занятость, - вспоминает Анастасия, - Все шло по четко спланированному сценарию, и тут в один прекрасный день мне позвонил с работы муж и сказал: "Мне предлагают командировку в Сеул…на год…" Опущу процесс принятия решения нашей семьей и перенесу нас с вами сразу в самолет, а еще лучше уже в аэропорт, зачем вам 15 часов полета…

Восторг

Сеул с первых минут поразил своей заботой о людях: возле места, где заполняют миграционную анкету, лежали несколько пар разных очков; далее везде сопровождали понятные указатели, которые привели на станцию к поезду, следующему от аэропорта до терминала. Рельсы на этой станции (да и как потом оказалось, везде в метро) ограждены от платформы, и только когда приезжает поезд, дверцы ограждения разъезжаются.

Автор: thedevochki.com
  В Сеуле каждый готов бросить дело и помочь, подсказать. Даже если не знает языка
В Сеуле каждый готов бросить дело и помочь, подсказать. Даже если не знает языка

По пути из Инчона (город-спутник, в котором и находится аэропорт) до Сеула мы выглядывали из окон, поражаясь неординарностью и причудливостью выросших до неба Сеульских зданий. Удивляло, как вообще конструкции такого рода могли быть построены и как они сейчас стоят.

На следующий день нам показалось, что мы попали еще и в другое измерение времени: лифты закрывались секунды на три быстрее привычного, заказ в ресторане приносили в течение трех-пяти минут, автобусы трогались, как только на ступеньку поднимался последний человек… Все куда-то спешили, и, идя по Каннаму, казалось, будто мы герои фильма о нападении на планету и все люди сейчас вышли из домов…

Шок

В течение первой недели мы открыли для себя еще и другое измерение вкуса. До Кореи я знала три степени остроты: острота-ух — это как, например, стоишь на остановке, погружена в свои мысли, и вдруг какая-то машина резко сигналит, вроде все нормально, но от внезапности несколько передернуло; острота-провокатор (здесь все понятно — кто-кого) и острота-агрессор — ее действия быстры и беспощадны, а последствия во рту долгоиграющие (любой, кто хоть раз откусывал красный перец, с ней встречался).

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Но в Корее классификация острого совсем не такая. Ты приходишь в кафе, выбираешь уровень остроты 10% (ниже просто нет). И твоя ранее "острота-агрессор" — это цветочки или даже первые листики по сравнению с этими 10%. Здесь с первого укуса блюдо мгновенно сжигает рот, внутри острота действует постепенно, но без исключения. Потом она "бегает" по контуру губ, ее хочется не запить, а отмыть. Но это действительно все еще вкусно. Ты мучаешься, но ешь, и только тревожный звоночек о жжении уже внутри живота возвещает, что на следующий день будет плохо. Тогда ты останавливаешься, хотя уже поздно. При этом за соседним столом корейцы в дополнение еще и перец вприкуску едят. Единственное спасение — это рис, так как пресный. Но он приелся уже в первый день.

Автор: thedevochki.com
  В Корее действует практика государственного страхования, здесь нет понятия «частная больница».
В Корее действует практика государственного страхования, здесь нет понятия «частная больница».

В первые дни я думала, что на улице мы будем объектами слишком большого интереса. Фактически, когда мы вышли с сыном Лешей на улицу, оказалось несколько по-другому: на меня, взрослую, бросают равнодушный взгляд, иногда скажут прохладное Hello и идут дальше. Но возле сына непременно остановятся, улыбнутся, осыпят его комплиментами, постараются потрогать, практически всегда в сумке найдется лакомство, и его угостят.

К сожалению, все мало кто говорят по-английски, иногда совсем ни одного слова. Но свое незнание возмещают отзывчивостью и готовностью тратить время на помощь.

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Приведу пример. Однажды я хотела заказать доставку из супермаркета, но не смогла объяснить это на кассе, обратилась к женщине, которая паковала свои покупки. Это был как раз тот случай, когда она абсолютно не понимала английский, даже слова delivery, а я еще совсем не говорила по-корейски. Женщина подошла к охраннику и попросила его мне помочь, но он тоже не говорил. В итоге, после нескольких попыток она собралась и ушла, я уже смирилась и стала складывать свои покупки. Но неожиданно эта женщина вернулась и привела с собой работника с другого этажа, который смог мне все объяснить. Она не пошла сразу оформлять себе доставку, а с тачкой поехала искать человека, который смог бы помочь, и этот человек, не работник супермаркета, тоже отвлекся от своей работы и пришел мне на помощь. Я тогда была невероятно поражена и рада, что уже знала как на корейском "спасибо".

Автор: thedevochki.com
  В Корее очень острая пища. Даже уровень остроты 10% очень сильный для европейцев
В Корее очень острая пища. Даже уровень остроты 10% очень сильный для европейцев

Когда же корейцы все-таки обращались ко мне на английском, я первое время не могла их понять. Чуть позже, начав учить язык, разобралась, что многие люди произносят слова с очень сильным влиянием специфики звуков корейского языка, например: "копи" (coffee), "тэлэбиджон" (television), "порк" (fork, и не важно, что pork – это свинина), "собисы" (service), "сёп" (shop), "дэлибэри" (delivery). Разобравшись в этих правилах, понимать корейцев становится намного легче.

А вот дети, наоборот, хорошо произносят, очень хорошо знают английский, легко переключаются с корейского и совсем не стесняются говорить. Иногда даже подходят и сами заговаривают, начинают рассказывать о школьных предметах или даже показывать дневник.

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Через месяц нашей жизни в Сеуле интеграция пошла еще стремительнее, когда заболел сын. Это случилось без предупредительных знаков в понедельник 19 декабря в 21.47. Температура поднялась до 39,3 градусов. Хотя и считала себя стратегом (на этом месте остановилась-улыбнулась), я заранее не узнала о больничной системе и ближайших госпиталях. Google знал лишь общую информацию, Naver укоризненно отвечал на корейском. Благо, на тот момент у меня уже было несколько корейских подруг, которые помогли нам.

Автор: thedevochki.com
  В Сеуле мало кто говорит по-английски, иногда совсем ни одного слова не знают.
В Сеуле мало кто говорит по-английски, иногда совсем ни одного слова не знают.

А теперь о медицинской системе. В Корее в будни после 18.00 и в выходные работают лишь крупные госпитали, отделение неотложной помощи в них. Мы вызвали скорую помощь, которая по факту помогла только как такси, но по тарифу в четыре раза дороже. Санитары нас просто привезли и отправили в общую очередь. Просидев два часа в отделении и получив лишь жаропонижающее, мы в легком шоке отправились домой.

В Корее действует практика государственного страхования, здесь нет понятия "частная больница". Дежурные врачи — молодые специалисты, выдающие первичные лекарства и записывающие на следующий день к врачу (речь идет о тех недугах, не представляющих опасности для жизни). Нет также понятия "вызов врача на дом". Поэтому в неотложке в очереди стоят все – от мала до велика, от кашля до отравления. Отделение выглядит как в сценах фильмов во время бедствий: много людей, много капельниц, движение во все стороны. Поэтому болеть нужно с понедельника по пятницу в рабочее время — так мне сказали сами корейцы.

Автор: thedevochki.com
  Сеул полон нестандартных архитектурных решений: начиная от небольших жилых домов и заканчивая закрученными небоскребами.
Сеул полон нестандартных архитектурных решений: начиная от небольших жилых домов и заканчивая закрученными небоскребами.

Сейчас мы уже привыкли ко многому: можем описать в регистратуре симптомы на корейском, заказать на определенную аптеку медикаменты, тоже на корейском. В нашем арсенале есть несколько смешных больничных историй, например, когда нам прописали есть мороженое.

Корейская медицина отличается от привычной нам и иногда удивляет, но от чего я в восторге, так это от скорости и слаженности работы системы при такой высокой плотности населения.

Осеуливание

Привыкание к жизни в Сеуле убрало все остатки первого шока (высвободив место для нового). И начала чувствоваться нехватка социальной жизни.

Так как мы приехали сюда по программе международной компании, то здесь было большое количество таких же приехавших иностранцев. Для работников в первую неделю проводили адаптационные курсы. Мой муж Саша раззнакомился с ребятами и пригласил их к нам в гости на украинскую кухню. Мы готовили борщ и вареники с картошкой. Это был самый дорогой борщ в моей жизни, потому что одна свекла (средний корнеплод) стоит осенью 6,5 долларов. Потом ребята из Индии сделали ответную кухню, приготовив 6 различных блюд, начиная от аперитивных закусок до десерта из манки.

Автор: thedevochki.com
  В Корее в будни после 18.00 и в выходные работают лишь крупные госпитали, отделение неотложной помощи в них.
В Корее в будни после 18.00 и в выходные работают лишь крупные госпитали, отделение неотложной помощи в них.

У нас образовалась отличная компания для общения, постоянно происходил интересный обмен культурным опытом, обмен новыми восторгами или шоками от Кореи и понимание, что у разных культур разные взгляды на все это. Также поиск новых мест, в частности, полезных для жизни, шел гораздо быстрее, благодаря обмену информацией с ребятами. И самое главное – у нас сложились прекрасные дружеские отношения. Я очень подружилась с девочкой из Индии. И, если бы я писала роман о Сеуле, то Джотти непременно была бы одним из ключевых действующих лиц. Она была здесь полгода, но за это время буквально стала членом нашей семьи. Я сейчас вспоминаю, как она на моей кухне жарила индийские бобовые лепешки, рассказывая смешные истории из своей поездки в Пусан. Как мы до вечера засиживались за поеданием блинов со сгущенкой, а потом укладывали вместе Лешу спать. Как Джотти впервые увидела снег (нет, это не было неистовым валянием в нем или поеданием – она очень радовалась и трогала его). Как мы поехали кататься на лыжах, и для нашего сына, и для Джотти это был первый опыт. И Леша первым делом рассказывал "Зетти" о своих лыжных успехах.

Нас увлекали места с креативной архитектурой и красивой природой. Сеул полон нестандартных архитектурных решений: начиная от небольших жилых домов и заканчивая закрученными небоскребами. И полон невероятно красивых парков. И все эти места нам нравилось искать вместе.

Винничанин Сергей Воловец вместе с женой Еленой 3 года назад уехали работать в Польшу. Украинцы рассказали, почему не считают себя гастарбайтерами

thedevochki.com
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