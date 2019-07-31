"За полгода купил авто бизнес-класса" - украинец о работе таксистом в Польше

Украинец рассказал о жизни в Польше. Фото: Фейсбук

Винничанин Сергей Воловец вместе с женой Еленой 3 года назад уехали работать в Польшу. Украинцы рассказали, почему не считают себя гастарбайтерами.

"Поехали с девушкой в польский город Ополе. За два месяца заработали на свадьбу, стоимостью 60 тысяч гривен. Работали на складе. Раскладывали косметику по ящикам. Пан предложил работать его личным водителем, а девушке горничной", - говорит Сергей.

После свадьбы устроился на польский Uber (такси). Жена работает кассиром в магазине "Жабка". Квартиру нашли через интернет. За месяц платим 11 тысяч гривен с коммуналкой. Условия хорошие. Евроремонт.

"В Украине имею свою машину. Заработал на нее тоже в Польше где-то за полгода. Пришлось арендовать, потому что моя на украинских номерах. Работаю столько, сколько хочу заработать. Плачу налог 7 тысяч гривен за авто. 4,5 процента прибыли компании. За месяц можно заработать 28 тысяч гривен", - объясняет украинец.

В Польше нет "Жигулей". Здесь запрещают ездить на похабных и старых машинах, если ты таксист. Автомобиль старше 2008 года выпуска здесь не найдете. Цены на такси такие же, как и в Украине. За 3 километра люди платят примерно 50 гривен.

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"Алена работает в две смены. Платят 650 гривен за день. В воскресенье – 1 тысячу гривен, потому что выходной. Принимает товар, раскладывает его и пробивает на кассе. За месяц имеет примерно 21 тысячу гривен. Ежемесячно можем отложить 20 тысяч гривен. За оставшиеся деньги можно жить и ни в чем себе не отказывать", - говорит Сергей.

Не думаем, что мы гастарбайтеры. Считаем себя полноценными жители Варшавы. Домой ездим дважды в год, чтобы продлить визу. На границе даже смеются, бывает. Говорят, странно, что нет еще польского гражданства. А мы пока и не хотим. Надо платить большие налоги.

"В Украине можно зарабатывать, если хотеть. Но возвращаться не собираемся. Даже не обсуждаем этот вопрос. Выбор стоял между тем, чтобы жить в страхе или комфортной и спокойной стране. Здесь нам ничего не угрожает", - говорит украинец.

Юрий Мазур из Винницы 3 месяца назад уехал в Польшу на заработки. Из Винницы в польский город Свиноуйсьце ехали 30 часов автобусом. За дорогу заплатил 50 долларов. Бесплатно сделали документы и предоставили жилье в 3-комнатной квартире в новостройке. Там живу с двумя украинцами из Кропивницкого. С понедельника до пятницы работаем по 10 часов, в субботу - по 7. Воскресенье - выходной.