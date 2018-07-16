Одесский кинофестиваль открыли украинским фильмом

"Если нам суждено было стать гвоздями в крышку гроба тирана, то я хотел бы быть таким. Просто знайте, что этот гвоздь не согнется", — этими словами украинского режиссера Олега Сенцова открылся Одесский международный кинофестиваль.

Цитату вывели на экран в Оперном театре. 13 июля здесь состоялось торжественное открытие мероприятия. В этот день Олегу Сенцову исполнилось 42 года. Он продолжает голодать в тюрьме города Лабитнанги Тюменской области РФ. Требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

На всех показах фестиваля для Олега Сенцова зарезервировано место.

Кинофестиваль открыли картиной "Женщина на войне" исландского режиссера Бенедикта Эрлинссона. В центре сюжета — 50-летняя директор хора Халла. Ей приходит письмо-разрешение на удочерение девочки с Донбасса.

— Впервые Одесский фестиваль начинает отечественная лента, — говорит генпродюсер мероприятию Юлия Синькевич, 34 года. — "Женщина на войне" — общий продукт Исландии, Франции и Украины. Это легкий и приятный для просмотра фильм. В картине гармонично сочетаются украинский фольклор и исландский авангардный джаз.

В конкурсных программах примут участие 108 фильмов из 19 стран.

— Одесский — один из двух наибольших украинских кинофестивалей, — говорит кинокритик 30-летний Антон Филатов. — Показывает, что ожидать от кино ближайшие полгода. В первый раз демонстрирует публике премьеры, которые вскоре появятся в прокате. Знакомит с готовыми фильмами и теми, над которыми еще работают.

Украину на фестивале представят 49 лент.

— Фильм Тони Ноябревой "Герой моего времени" и лента Марыиси Никитюк "Когда падают деревья" представляют противоположные взгляды на украинскую реальность, — продолжает Филатов. — Оба выйдут в прокат 20 сентября.

В Одессе есть традиция показывать победителей мировых кинофестивалей. Другой возможности увидеть эти фильмы у нашего зрителя может и не быть. Уже состоялся показ картины "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Коре-Эды, которая в этом году победила в Каннах. Она вызвала безумную дискуссию среди зрителей.

9-й Одесский международный кинофестиваль будет длиться до 21 июля.