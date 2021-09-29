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четверг, 30 сентября 2021 00:21

"Ждала от концовки больше, чем один труп"

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- "Принцип вмешательства" - отдельная книга. Но психологически продолжение "Доци", - говорит 51-летняя Ирина Белоцерковская, директор издательства "Білка" о новом романе Тамары Гориха Зерня, 45 лет.

- События происходят в замкнутом пространстве, как в классическом детективе. В центре внимания люди, которые воевали на Донбассе, вернулись и снова среди нас. Автор рассказывает, как нам жить с ними, а им с нами. Персонажи отходят от травм, которые нанесла российская агрессия. Физических и душевных. Ищут утешение в мирной жизни. Понимаешь, что они - нормальные, а все вокруг ведут себя как идиоты.

Доцент кафедры математики в столичном университете 30-летняя Станислава потеряла на российско-украинской войне мужа. Не успела проститься и выяснить отношения. Она – главная героиня романа "Принцип вмешательства".

Едет в Охотничий дворец Шувалова в городе Тальное Звенигородского района Черкасской области. Ее нанимают следить за невестой сына местных богачей. Девушка подозрительно быстро согласилась на брак. Есть подозрение, что ее заставили по сюжету.

— Толчком к написанию книги стала беседа с ветераном. Сказал: "Знаешь, как сладко пахнет жжёное человеческое мясо? Час назад разговаривал с ребятами, а сейчас собираешь их обгоревшие останки в мешок. А у тебя полный рот слюны, потому что три дня не ел. И кажется, что пахнет шашлыками, – рассказывает Гориха Зерня.

— Труднее всего было примерить на себя опыт женщины, потерявшей на фронте мужа. Успел повоевать буквально несколько дней. После его смерти узнала об измене. Остались вопросы, которые некому задавать.

Станислава – собирательный образ. В воображении стояла реальная женщина, и не одна. Писала о тех, кого знала и видела. Прежде всего, среди ветеранов.

Это новая героиня для современной украинской литературы – женщина умная. Знает свои преимущества и сильные стороны. Пользуется интеллектом в удовольствие. Не спрашивает разрешения. Успешна в "мужской" отрасли. Такой типаж будет распространяться, потому что соответствует настоящему времени.

Математик берет на себя роль детектива. На месте действий под прикрытием. Прикидывается помощницей повара и официанткой. Наблюдает за взглядами, жестами, действиями.

Бухгалтер издательства заметила: "Ждала от концовки больше, чем один труп. Где кровь, кишки на ветвях, оторванные головы?" Но книга жуткая и без резни. Страшнее всего случается с нами при жизни — что может сделать с одним человеком другой.

От автографов у меня синяки и пальцы выгнулись. В каждом из пяти тысяч экземпляров первого тиража писала, что наше право и обязанность вмешиваться. Вставлять свои пять копеек даже там, где не просят.

"Принцип вмешательства" вышел в киевском издательстве "Білка". Стоит 260 грн.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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