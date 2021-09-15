"Золотого льва" 78-го Венецианского международного кинофестиваля получила драма об аборте "Событие" французского режиссера 41-летней Одри Диван.

1963, Франция. 23-летняя студентка Энн забеременела. Это мешает получить высшее образование. Аборты в стране вне закона. Узнав о проблеме, от девушки отворачиваются все - от врача до подруг. Решает прервать беременность нелегально, по сюжету.

- Тогда как законодательные органы во всем мире выступают против права на аборт, фильм "Событие" предстает своевременным и важным, - говорит итальянский кинокритик Ли Маршалл, 60 лет. - Напоминает, через что были вынуждены пройти французские женщины, которые хотели прервать беременность до легализации в 1975-м.

Главная героиня фильма "Событие" в отчаянии. Решается на подпольный аборт с помощью нагретой спицы. Чуть не погибает. Последние 15 мин. больно смотреть.

Гран-при вручили автобиографическому фильму итальянца 51-летнего Паоло Соррентино "Рука Бога". В основе сюжета - воспоминания режиссера о юности. По словам Соррентино, аргентинский футболист Диего Марадона невольно спас ему жизнь. 16-летним ушел на матч с участием звезды в составе клуба "Наполи", вместо того, чтобы поехать с родителями в дом в горах. Они погибли. Исполнителя главной роли Филиппо Скотти назвали лучшим молодым актером.

"Серебряного льва" за лучшую режиссерскую работу получила новозеландка 67-летняя Джейн Кэмпион за вестерн "Сила собаки".

Лучшей актрисой признали испанку Пенелопу Крус, 47 лет. В восьмой раз снялась у режиссера Педро Альмодовара. В фильме "Параллельные матери" сыграла одинокого фотографа Жанис, которая забеременела от женатого мужчины, но радуется ребенку. В больничной палате во время родов дружит с девушкой-подростком, которая забеременела после изнасилования.

Лучшим актером назвали филиппинца Джона Арсиллу за игру в триллере о коррумпированном журналисте "На работе: Исчезла восьмерка".

- Одри Диван стала шестой женщиной режиссером, получившей высшую награду Венеции, - говорит журналистка Анна Мамонова, 37 лет. - Ее победа подтверждает то, о чем заговорили в Каннах после триумфа другой француженки - Джулии Дюкурно с фильмом "Титан". Женщины отвоевывают позиции на киноолимп.

Самый старший в мире кинофестиваль в этом году состоялся 1-11 сентября на итальянском острове Лидо. В основном конкурсе показали 21 фильм. В частности, "Отблеск" украинского режиссера 50-летнего Валентина Васяновича о хирурге-добровольце из Днипра, который попадает в плен боевиков. Это первая отечественная лента в главной программе Венеции за 29 лет, после "Чувствительного милиционера" Киры Муратовой.

Драму снимали в женской колонии в Одессе

Драма "Цензор" совместного производства Словакии, Чехии и Украины получила награду во второй по важности программе Венецианского кинофестиваля "Горизонты". Словаков 48-летних Петера Керекеша и Ивана Остроховского отметили за лучший сценарий.

Одесситка Леся отбывает наказание за убийство мужа-предателя. Только что родила первенца. Знакомится с цензором Ириной, работа которой - следить за психологическим состоянием заключенных. Для этого читает их частную переписку и удаляет, по ее мнению, излишнее.

По закону, Леся, как и другие осужденные женщины, может быть с сыном 4 ч. в день, пока ему исполнится 3 года. Затем должна найти для него дом, иначе отправят в детдом.

Режиссер Петер Керекеш задумывал документальное исследование цензуры. После поездки в Одессу решил сделать игровое кино. Создал сюжет на историях 107 женщин, которые родили в неволе. В кадре преимущественно настоящие арестантки и охранницы.

- Сняли фильм на территории Черноморской исправительной колонии №74, - рассказывает исполнительница главной роли, актриса столичного Театра на левом берегу Марина Климова, 30 лет. - Когда впервые пришла на встречу к Петеру Керекешу, он попросил рассказать самую печальную историю из своей жизни. Режиссер долго искал главную исполнительницу. Сначала не хотел, чтобы играла профессиональная актриса.

Было страшно. Первые два дня - самые трудные. Керекеш вызвал меня в колонию и заставил слушать всех матерей, которые там находятся. Как они туда попали и как рожали в неволе. Женщина Люба, о которой эта история, вышла из тюрьмы и во время съемок была свободна. В картине сыграла подругу моей героини. Мы с ней действительно сдружились и продолжаем общаться. Она стала моей кумой после съемок.

Также в секции "Горизонты" показали криминальную драму о 1990-х - "Носорог" украинского постановщика Олега Сенцова, 45 лет.