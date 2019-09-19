Зеленский остается менее предсказуемым, чем предшественники

 
Ексклюзивы
1/5
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2133
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Просмотров: 1368
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Просмотров: 765
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 288
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1179
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 2772
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 972
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4500
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 351
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4500
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5094
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1701
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31221
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 сентября 2019
Просмотров: 153
Перший ранок осені
Вранці бачиш, що коло порога й далі, у дворі й на городі, побільшало сухого жовтого вербового листя. Воно береться наче нізвідки, бо крони ...
пятница, 20 сентября 2019 07:20

Зеленский остается менее предсказуемым, чем предшественники

  Комментировать
 

Эксперты, политологи и соцсети горячо спорят о шагах новой власти и ее представителей. Спорить действительно есть о чем. Много событий и процессов вызывают сильные и разные эмоции, как и при каждой новой власти.

Однако кое-что существенное отличает настоящих от нескольких предшественников — с Зеленским до сих пор ничего не понятно. В отличие от Януковича и Порошенко, которых стало легко прогнозировать уже после первых месяцев на должностях.

Проще всего было с донецким кланом. "Уголовники" не скрывали намерений максимально "доить" государство и не думали бороться с коррупцией и проводить реформы на благо общества. В течение первых четырех месяцев президентства Янукович отказался от интеграции в НАТО и заключил харьковские соглашения с Россией, обозначив внешнеполитический курс.

Уже осенью 2014-го стало понятно, что "у Порошенко" и не собираются "жить по-новому", как было обещано. Что стратегическая цель "бизнесменов" в целом такая же, как и у предыдущих "уголовников" — использовать власть ради собственного обогащения. Конечно, другими методами и учитывая другие обстоятельства. Громко обещать реформы, предпринимать полушаги — так, чтобы это не навредило собственным интересам.

С Зеленским и его соратниками все сложнее.

С одной стороны, есть обнадеживающие кадровые решения. Преимущественно симпатичное новое правительство с молодым несистемным премьером и с минимумом традиционного ранее дерибана должностей. Радикально обновленное, выразительно антикоррупционное руководство Генеральной прокуратуры. Намерение вернуть уголовное наказание за незаконное обогащение, отмена депутатской неприкосновенности. Быстрое принятие парламентом ряда важных, давно ожидаемых реформаторских законов.

Со стороны другой, в худших традициях всевластия, необоснованный роспуск Центральной избирательной комиссии. Неоднозначный руководитель президентского офиса Андрей Богдан в сомнительной компании на свадьбе в Сен-Тропе. Новый руководитель Службы безопасности Украины Баканов на дне рождения у депутата от прокремлевской партии Суркиса гуляет со "сливками" старой системы. Очевидный "договорняк" с одиозным Аваковым относительно должности руководителя Министерства внутренних дел. Личность олигарха Коломойского за плечами новой власти и риск его влияния на важные решения. Сомнительные законодательные идеи, в частности в отношении малого и среднего бизнеса.

Есть еще много пунктов и в положительном, и в отрицательном списках.

Отдельно — вопрос войны на Донбассе. Сможет Зеленский отвести дамоклов меч, оставленный Порошенко в виде Минских договоренностей, или позволит таки вонзить его в Украину? Здесь также нет определенности, сигналы противоречивые или угрожающие. Давление Москвы, Берлина и Парижа огромное. Да и соблазн завершить войну, пусть на условиях Кремля, также явно очень сильный.

После почти четырех месяцев президентства Зеленского оппозиция и ее сторонники громко называют новую власть склонной к узурпации, некомпетентной, капитулянтской. Даже "зелеными человечками". Эпитетов не хватает.

Однако пока единственной ее свершившейся характеристикой является достаточно высокая непредсказуемость и непрогнозируемость. Все еще нет уверенности относительно того, куда нынешние повернут и как именно — и внутри страны, и во внешней политике.

Причем эта непрогнозируемость вполне может вылиться в положительный процесс, быстрое и эффективное реформирование страны в интересах общества и прочное отстаивание ее интересов на международной арене. Однако так же может увязнуть в интересах олигархов или влиятельных групп из старой системы, не устоять перед неблагоприятными внешними факторами.

Ясно одно: два мощных противоречивых процесса не могут долго существовать параллельно. Что-то одно возьмет верх, возможно, в течение следующих нескольких месяцев.

Автор: Анатолий МАРЦИНОВСКИЙ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский остается менее предсказуемым, чем предшественники». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

Софи Лорен - 85: замужем за "отцом", беременности в постели и тюрьма за неуплату налогов

Самое читаемое
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 61227
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 34329
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 32625
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
3
 Просмотров: 24669
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому Просмотров: 23436
Комментарии
Оккупанты хотят переименовать Крым
Оккупанты хотят переименовать Крым Просмотров: 27
"Ликвидация тысяч сельсоветов — это уничтожение народовластия"
"Ликвидация тысяч сельсоветов — это уничтожение народовластия" Просмотров: 243
Власть намерена закончить войну до Нового года
Власть намерена закончить войну до Нового года Просмотров: 1755
"Россияне предлагают нам газ со скидкой в 25 процентов. Это наживка"
"Россияне предлагают нам газ со скидкой в 25 процентов. Это наживка" Просмотров: 396
Держите шляпы, чтобы не снесло ветром перемен
Держите шляпы, чтобы не снесло ветром перемен Просмотров: 54
Больше всего комментируют
11
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
8
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
5
Порошенко снова не пришел на допрос
2
Поджог дома Гонтаревой: генпрокурор собирает силовиков
Голосов: 1339
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua