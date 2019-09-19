Зеленский остается менее предсказуемым, чем предшественники

Эксперты, политологи и соцсети горячо спорят о шагах новой власти и ее представителей. Спорить действительно есть о чем. Много событий и процессов вызывают сильные и разные эмоции, как и при каждой новой власти.

Однако кое-что существенное отличает настоящих от нескольких предшественников — с Зеленским до сих пор ничего не понятно. В отличие от Януковича и Порошенко, которых стало легко прогнозировать уже после первых месяцев на должностях.

Проще всего было с донецким кланом. "Уголовники" не скрывали намерений максимально "доить" государство и не думали бороться с коррупцией и проводить реформы на благо общества. В течение первых четырех месяцев президентства Янукович отказался от интеграции в НАТО и заключил харьковские соглашения с Россией, обозначив внешнеполитический курс.

Уже осенью 2014-го стало понятно, что "у Порошенко" и не собираются "жить по-новому", как было обещано. Что стратегическая цель "бизнесменов" в целом такая же, как и у предыдущих "уголовников" — использовать власть ради собственного обогащения. Конечно, другими методами и учитывая другие обстоятельства. Громко обещать реформы, предпринимать полушаги — так, чтобы это не навредило собственным интересам.

С Зеленским и его соратниками все сложнее.

С одной стороны, есть обнадеживающие кадровые решения. Преимущественно симпатичное новое правительство с молодым несистемным премьером и с минимумом традиционного ранее дерибана должностей. Радикально обновленное, выразительно антикоррупционное руководство Генеральной прокуратуры. Намерение вернуть уголовное наказание за незаконное обогащение, отмена депутатской неприкосновенности. Быстрое принятие парламентом ряда важных, давно ожидаемых реформаторских законов.

Со стороны другой, в худших традициях всевластия, необоснованный роспуск Центральной избирательной комиссии. Неоднозначный руководитель президентского офиса Андрей Богдан в сомнительной компании на свадьбе в Сен-Тропе. Новый руководитель Службы безопасности Украины Баканов на дне рождения у депутата от прокремлевской партии Суркиса гуляет со "сливками" старой системы. Очевидный "договорняк" с одиозным Аваковым относительно должности руководителя Министерства внутренних дел. Личность олигарха Коломойского за плечами новой власти и риск его влияния на важные решения. Сомнительные законодательные идеи, в частности в отношении малого и среднего бизнеса.

Есть еще много пунктов и в положительном, и в отрицательном списках.

Отдельно — вопрос войны на Донбассе. Сможет Зеленский отвести дамоклов меч, оставленный Порошенко в виде Минских договоренностей, или позволит таки вонзить его в Украину? Здесь также нет определенности, сигналы противоречивые или угрожающие. Давление Москвы, Берлина и Парижа огромное. Да и соблазн завершить войну, пусть на условиях Кремля, также явно очень сильный.

После почти четырех месяцев президентства Зеленского оппозиция и ее сторонники громко называют новую власть склонной к узурпации, некомпетентной, капитулянтской. Даже "зелеными человечками". Эпитетов не хватает.

Однако пока единственной ее свершившейся характеристикой является достаточно высокая непредсказуемость и непрогнозируемость. Все еще нет уверенности относительно того, куда нынешние повернут и как именно — и внутри страны, и во внешней политике.

Причем эта непрогнозируемость вполне может вылиться в положительный процесс, быстрое и эффективное реформирование страны в интересах общества и прочное отстаивание ее интересов на международной арене. Однако так же может увязнуть в интересах олигархов или влиятельных групп из старой системы, не устоять перед неблагоприятными внешними факторами.

Ясно одно: два мощных противоречивых процесса не могут долго существовать параллельно. Что-то одно возьмет верх, возможно, в течение следующих нескольких месяцев.