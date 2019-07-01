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вторник, 02 июля 2019 06:00

Вышли из послушания — выйдем и с поклонов

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В годы моего отрочества и юности модно было выискивать людей, которые хотя бы видели как-то Ленина. В нашем Градыжске таких было трое. Разве что об одном из них, Павле Ивановиче Приступе, можно было сказать, что он трудяга и честный и почтенный человек. О втором единственное, что вспоминала моя мама, это то, как он зашел в дом с ружьем, наставил на пятилетнюю Кристину и сказал: убью, если не скажешь, где прячутся петлюровцы. Третий, видимо, Ленина не видел, но хвастался, что слышал его издалека на каком-то митинге в Питере.

Ну видел, ну слышал — и что из того? Иконизация Ленина, Сталина или еще кого-то из советских вождей доходила до абсурда, а то и до комичного. В селе Клищенцы жил человек, который очень гордился тем, что его фамилию упоминал на совещании в Москве сам Анастас Микоян. Но как? Наш герой работал в Орле директором завода безалкогольных напитков, так Микоян "похвалил" его: "Говно Пирожик, из воды воду не умеет делать!"(фамилия по этическим причинам изменена).

Я тогда, будучи совсем юным, думал: а что, если и я, когда состарюсь, стану вспоминать с благоговением вождей, которых видел и слышал? Это же с ума можно сойти. За свою жизнь я слушал Хрущева, Брежнева, Горбачева, не говоря уже об украинских вождях. Видел Шарля де Голля, Буша, Клинтона. Знаком с "болгарским Дубчеком" Александром Лиловым. Встречался с Мадлен Олбрайт. Наблюдал, как Николае и Елена Чаушеску обтанцовывали в Бухаресте Юмжагийна Цеденбала и Анастасию Филатову. Ну и что из того? Что содержательное и важное скажу об этих совсем не святых людях, хоть некоторые из них и были у руля мировой истории? Сакрализация вождистского племени и сведение человека к рабам различных культов, слава Богу, в прошлом, к которому нет возврата. Да и что можно вынести из тех видений и слушаний? Разве то, о чем народ говорит: черт бы дятла знал, если бы не длинный нос. А что черту или Богу тот дятел с его носом, а тем более нам, людям?

Попытки повернуть оглобли назад есть и в нынешней политической практике. Попытки творить новые культы и новые божества демонстрирует украинская жизнь последних пяти лет. Правда, общество на такие культы не пристает, отвергает их, но политики никак не могут избавиться от этой беды.

Кто внимательно следит за работой VIII созыва Верховной Рады, тот не мог не заметить постоянной попытки "фронтовика" Максима Бурбака навязать украинцам если не культ, то ощущение счастья от знакомства с Арсением Яценюком в качестве премьер-министра постмайданных двух лет. Он и великий реформатор, и мудрый проводник, и всенародный благодетель. А откуда тогда всенародная ненависть к Пулявлобу? Кто создатель высоких тарифов, налогов с пенсий и урезания льгот ветеранам, детям войны, чернобыльцам? Дошло до того, что на инаугурации вновь избранного президента Зеленского Сеню посадили рядом с премьер-министром. Нет, все-таки очень хочется кому-то иметь в Украине новых святых. История учит тому, что она ничему не учит. Из плохой травы и сено плохое, зачем его сунуть в ясли?

Ну, что Порошенко не может быть в роли объекта поклонения, украинский люд сказал на выборах. Но все заметили тенденцию — на фоне этой нелюбви привить нам чувство счастья от президентства Кучмы или Ющенко? "Мудрый" создатель олигархата и глава превращения промышленной мощи Украины в металлолом — уже наше счастье? А попытки воскресить из Ющенко Мессию вообще из сферы театра немузыкальной комедии.

Хуже другое. Попытки отдавать челом вновь избранному президенту ощущаются в публичных выступлениях представителей команды Зе в ходе парламентской избирательной кампании с явным уклоном к поклонам. Можно и надо помогать президенту не из политического кодла становиться на ноги и наводить порядок в стране. Но не надо это делать по обычаям того политического кодла, которое сложилось у нас за долгие четверть века. От этой напасти, как учит народная мудрость, хоть полы отрежь, а убегай. Будем хвалить президента за добрые дела, критиковать за ошибки, но не делать из него ни объект поклонения, ни тем более — ненависти. Мы же давно уже не живем по обычаю, когда поп в колокол, а черт в колотушку. Должны жить дружной группой, а не ходом паломников или ватагой хулиганов. Никому не кланяться, но никого и не добивать ни за что ни про что.

Вижу, как деградирует российское общество от того, что для выживания правящего политического класса в государстве насаждается культ царей, императоров, канцлеров, а главное — Сталина и его расстрельной команды. Кровавые Петр Первый и Екатерина Вторая становятся национальными героями. Сталин и Жуков — спасителями России. Где конец этому иезуитству?

В Украине нет такого наследства вождизма, но мы долго были вместе. И в головах не одного из нас оживают аллюзии и иллюзии каких-то исторических аналогов и проектирования на день сегодняшний. У нас есть свои украинские святыни, но нет и не будет святых за рулем или в политике. И это хорошо, потому что два воскресенья никогда вместе не сойдутся. Любой правовед не лесничий. Вышли из послушания — выйдем и с поклонов. Дошли же до поры, когда вылезли из рабской норы, а в новую уже никогда не попадем.

Автор: Иван БОКИЙ
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