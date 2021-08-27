Свежесть сала определяют спичкой: интересные факты о популярном продукте

27 августа в Украине отмечают День сала. Этот продукт стал культовым и является национальным блюдом украинцев.

Автор: depositphotos.com Лучшее время для употребления сала - утро. Тогда организм получает мощную энергетическую подпитку.

Состав сала удивляет. В нем содержатся витамины А, Е, D, F, различные микроэлементы и жирные кислоты. Самая ценная - арахидоновая, полиненасыщенная жирная кислота. Она улучшает работу головного мозга и сердца. Влияет на работу почек и улучшает состав крови, выводя из нее лишний холестерин.

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Чтобы свиное сало было максимально полезным, следует есть его соленым или маринованным. Копченым, жареным или вареным лучше не увлекаться. После термической обработки оно приносит лишь вред.

Лучшее время для употребления сала - утро. Тогда организм получит мощную энергетическую подпитку. Ведь калорийность продукта немалая - 770 кал. на 100 г.

Интересные факты:

- в древности, чтобы спустить на воду новое судно, днище смазывали салом для лучшего скольжения;

- рекомендуется потреблять 50 г сала ежедневно. Оно выводит из организма радионуклиды и считается одним из профилактических средств от онкозаболеваний;

- сало идеально сочетается с чесноком, к тому же в такой комбинации гораздо лучше усваивается;

- при выборе сала эксперты советуют запастись спичками. Ими проверяют свежесть. Надо проткнуть кусок: если спичка легко вошла, значит, сало свежее и можно покупать;

- пожелтевшие сало вредно для организма.

Диетолог раскрыл неожиданные свойства сала. Советует есть, чтобы похудеть. Обладает желчегонными свойствами и способствует быстрому выведению из организма холестерина.