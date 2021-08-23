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суббота, 28 августа 2021 08:20

Горящий самолет упал на толпу

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Горящий самолет упал на толпу
Из-за ошибки одного из пилотов на высоте 40 м столкнулись три из десяти самолетов. Трегедии на авиабазе Рамштайн. Фото: GTLOIWl

На авиашоу Flugtag неподалеку немецкого городка Рамштайн 28 августа 1988-го столкнулись три реактивные самолеты. Погибло 70 человек и ранено еще около тысячи.

Авиабаза "Рамштайн" открыли в 1957-м. На немецком авиабазе ежегодно проводили авиашоу Flugtag. Перед началом полетов на поле собралось около 350 тыс. зрителей. В небо поднялись ярко раскрашенные штурмовые самолеты итальянской пилотажной группы Frecce Tricolori.

Изюминкой в ​​небе должна была стать эффектная фигура "Пронизанное сердце". В небе дымом девять самолетов нарисовали сердце, а десятый самолет "пронзил" его стрелой. Пилот десятого самолета ошибся и упал. Через мгновение его самолет столкнулся с машиной ведущего пятерки и зацепил крылом еще один. Раздался взрыв - все три реактивные самолеты загорелись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родственникам погибших на авиашоу дали по 10 тыс. грн

Один штурмовик упал рядом с трибуной для почетных гостей и взорвался. На головы людей полетели раскаленные обломки. Второй полностью разлетелся в небе. Третий упал на поле возле палатки с мороженым. Сразу погибли 15 детей и более 20 взрослых. На зрителей разлилось более 800 л. топлива. Загорелись фургоны и автомобили. Все три итальянские пилоты погибли.

Перегруженая телефонная линия дает сбой. На дорогах образовались пробки. Раненые сидели в авто по несколько часов. Умирали от болевого шока. В больницу привезли около 400 пострадавших, 35 из них сразу умерли. Всего насчитали 70 жертв. Пострадавшим правительство выплатило компенсации.

Дело расследовали комиссии из разных стран. Вместе пришли к выводу, что трагедия произошла из-за ошибки пилота. На три года в Западной Германии ввели полный запрет проведения авиашоу.

Самолет "Boeing 747SR" компании Japan Airlines 12 августа 1985-го врезался в гору Оцука неподалеку Токио. С 524 человек на борту выжили только четверо. На борту самолета Boeing рейсом из Токио в Осаку было 509 человек и 15 членов экипажа. Самолет вылетел в 18.12. Через 12 мин набрал высоту 7200 м в горном районе полуострова Идзу. Через 20 с взрывная декомпрессия вывела из строя вертикальный стабилизатор, или киль.

Причиной катастрофы стал некачественный ремонт, проведенный за семь лет до аварии. Семьям погибших выплатили компенсации. На месте аварии открыли памятный знак, а в аэропорту - музей, посвященный катастрофе рейса.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
августа

Горящий самолет упал на толпу

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