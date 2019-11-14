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пятница, 15 ноября 2019 07:20

Вкладчики потеряли 35 миллиардов гривен

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Многим владельцам банков был выгоден слабый НБУ. Им "везло", что центробанк закрывал глаза на скрытность в раскрытии реальных владельцев финучреждений, накачанный из неподтвержденных источников капитал, обманы вкладчиков и заемщиков, рискованность кредитных операций, отсутствие надлежащего корпоративного управления. В 2014 году Нацбанк перестал закрывать глаза на дыры банковского менеджмента.

Настоящих акционеров попросили признать владение банками, влить реальный капитал, поддержать их в том числе за счет возврата кредитов, взятых ранее из денег вкладчиков. Не все согласились. В результате более сотни банков были закрыты, один национализирован. И ответственности владельцы так и не понесли.

Еще в 2008-м банки получили десятки миллиардов гривен рефинансирования от НБУ. Однако не спешили возвращать средства после кризиса. Они продлевали их ежегодно. При этом привлекали эти деньги по учетной ставке в 6,5-9%, которая особо не зависела от инфляции. На этом зарабатывали.

Неудивительно, что они забеспокоились, когда в 2015-м учетная ставка стала реально отражать стоимость денег. В условиях роста инфляции она пошла вверх - занимать стало дорого. Владельцам банков надо было возвращать средства и вливать дополнительные ресурсы. Для многих оказалось дешевле привести их к банкротству. При этом нашли способ не потерять. Владельцы пытаются за бесценок скупить назад свои кредиты через подставные компании. Вместо того, чтобы вернуть кредиты связанным лицам своим банкам, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов и тем помочь вернуть средства вкладчикам по депозитам.

Фонд гарантирования оценил последствия банкротства банков в более 200 млрд грн - без затрат на национализацию. Из них 90 млрд грн выплатили вкладчикам. 35 млрд грн убытки понесли вкладчики с депозитами свыше гарантированной суммы в 200 тыс. грн, более 90 млрд грн - юридические лица.

40 промышленных групп в Украине только с 2008 года получили около $ 10 млрд кредитов в госбанках. Практически ничего не вернули. Где деньги? Какие-то в оффшорах, какие-то вложили в местный или иностранный бизнес. На другие купили недвижимость и яхты, футбольных и баскетбольных игроков. Что-то списала война. А часть просто потеряна из-за неэффективного бизнеса владельцев.

Налогоплательщики через госбюджет и госдолг профинансировали этот праздник жизни олигархов. Увеличили капитал госбанков сначала в 2009-2011 годах более чем на 50 млрд грн по старому курсу, а затем и в 2014-2016-х - более чем 70 млрд грн. С учетом Привата, потери государства достигают более $ 15 млрд.

Очень надеюсь, что независимые наблюдательные советы и профессиональный менеджмент госбанков наконец начнут требовать вернуть кредиты. И к тому времени также сдвинется судебная реформа.

Автор: Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда
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Дата
15
ноября

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