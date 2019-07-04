Виктор Евпак будет представлять Черкассы от партии "Голос"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1494
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1756
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 4392
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 243
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2898
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1962
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1764
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3574
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2502
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 756
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1170
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 540
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1755
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1728
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2286
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 198
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
пятница, 05 июля 2019 05:30

Виктор Евпак будет представлять Черкассы от партии "Голос"

  Комментировать
 

В Черкассах от партии "Голос" баллотируется Виктор Евпак.

- Я мог жить в Европе или в Америке, но вернулся, потому что влюблен в Черкассы. Наш город неидеален, многое хочу изменить. Я вижу огромный потенциал. Хочу жить здесь и чтобы мои дети жили здесь. И я ненавижу старую политику, когда нами манипулируют, обманывают. 10 лет я менял Черкассы теми методами, которыми мог - через бизнес и создание рабочих мест. Но этого, оказывается, недостаточно, - говорит 34-летний Виктор Евпак на встрече с жителями Черкасс 25 июня. Он баллотируется в Верховную Раду от партии "Голос" по округу №194.

Виктор Евпак - руководитель одной из ведущих IT-компаний города "еKreative". Их проекты конкурируют с компанией Apple. Также Виктор известный в Черкассах меценат. На встрече с командой презентует свою стратегию решения самых больших проблем в стране и родном городе.

- Сегодня наша первая открытая встреча, показывающая новый подход к политике. Новая политика - это когда вы задаете вопрос, а мы даем ответы, - говорит Евпак. Живет с семьей в Черкассах. - Я родился в Черкассах. Учился сначала в 9-й школе, затем в 1-й гимназии. Учился в Киеве на юриста. Выиграл грант на обучение в Нью-Йорке. Жил в Европе, где влюбился в девушку из Британии. Мы там поженились. В 2009 году почувствовал зов сердца и вернулся в Черкассы. Я создал 150 рабочих мест в IТ-сфере с хорошими зарплатами. Мы финансировали общественные организации, связанные с образованием, здравоохранением. Пытались лоббировать вопрос даунят, детей в колясках. Мы сотрудничаем с паллиативным отделением, где люди умирают от рака. Пришли к ним, как волонтеры, а нам говорят, что люди умирают от жары. Нет ни одного кондиционера. Мы, как общественная организация, установили их. Моя мечта - изменения, происходящие реально и системно в нашем городе. Мы здесь как часть политической партии, которую я считаю самой честной и порядочной.

На встречу пришли несколько десятков жителей города. Люди задают вопросы. Фотографируются с кандидатом. Один из самых частых вопросов - зачем идет в Верховную Раду.

- Я комфортно живу, счастлив в браке, у меня двое детей, но я хочу служить вам. У меня чистые и понятные причины, почему я это делаю, - отвечает Виктор. - Когда приехал из-за границы и взял свое первое дело по юриспруденции, меня судья завел в совещательную комнату и сказал: "Давай решать вопрос". Тогда я пошел в чистую сферу, как мне кажется, - IT. И начал работать. А сегодня иду в Верховную Раду, чтобы показать - Черкассы важный город в Украине. Чтобы выбивать деньги на дороги. Потому город теряет возможности. Мы должны использовать логистическое расположение Черкасс. Надо вкладывать в черкасский аэропорт. И город оживет.

В Украине есть два врага, считает кандидат.

- Мы должны объединиться в борьбе против двух врагов. Внешний - это Россия, а внутренний - коррупция. Все остальное это второстепенное.

Виктор Евпак объясняет, какие изменения предлагает партия "Голос":

- Партия "Голос" идет в политику, чтобы вернуть человека в центр государства. Сейчас украинцы в кулаке государства. Мы хотим, чтобы люди руководили государством, а не наоборот. Сегодня партия "Голос" презентовала концепцию реформы депутатского корпуса. Среди приоритетов - четкая процедура отзыва депутатов, уменьшение количества депутатов до 300. Будем инициировать, чтобы депутат был в парламенте не более двух каденции. Мы не идем зарабатывать деньги, идем служить.

Политиков, как памперсы, надо обновлять по тем же причинам.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Виктор Евпак будет представлять Черкассы от партии "Голос"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 201646
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 31537
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 30123
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых Просмотров: 12663
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
5
 Просмотров: 12569
Комментарии
"Вернулся домой с четким заданием - изменить политический климат и закончить войну"
"Вернулся домой с четким заданием - изменить политический климат и закончить войну" Просмотров: 27
Влюбим весь мир в наши Звенигородку, Водяники, Буки, Тальное, Жашков, Маньковку, Ватутино и Лысянку
Влюбим весь мир в наши Звенигородку, Водяники, Буки, Тальное, Жашков, Маньковку, Ватутино и Лысянку Просмотров: 9
"Обязаны остановить реванш промосковских сил"
"Обязаны остановить реванш промосковских сил" Просмотров: 18
Дорогие друзья, уважаемые земляки!
Дорогие друзья, уважаемые земляки! Просмотров: 9
Глава Офиса президента повторяет тезисы российской пропаганды
Глава Офиса президента повторяет тезисы российской пропаганды Просмотров: 315
Больше всего комментируют
13
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
11
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
11
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
7
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
7
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
Голосов: 203
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua