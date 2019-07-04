Виктор Евпак будет представлять Черкассы от партии "Голос"

В Черкассах от партии "Голос" баллотируется Виктор Евпак.

- Я мог жить в Европе или в Америке, но вернулся, потому что влюблен в Черкассы. Наш город неидеален, многое хочу изменить. Я вижу огромный потенциал. Хочу жить здесь и чтобы мои дети жили здесь. И я ненавижу старую политику, когда нами манипулируют, обманывают. 10 лет я менял Черкассы теми методами, которыми мог - через бизнес и создание рабочих мест. Но этого, оказывается, недостаточно, - говорит 34-летний Виктор Евпак на встрече с жителями Черкасс 25 июня. Он баллотируется в Верховную Раду от партии "Голос" по округу №194.

Виктор Евпак - руководитель одной из ведущих IT-компаний города "еKreative". Их проекты конкурируют с компанией Apple. Также Виктор известный в Черкассах меценат. На встрече с командой презентует свою стратегию решения самых больших проблем в стране и родном городе.

- Сегодня наша первая открытая встреча, показывающая новый подход к политике. Новая политика - это когда вы задаете вопрос, а мы даем ответы, - говорит Евпак. Живет с семьей в Черкассах. - Я родился в Черкассах. Учился сначала в 9-й школе, затем в 1-й гимназии. Учился в Киеве на юриста. Выиграл грант на обучение в Нью-Йорке. Жил в Европе, где влюбился в девушку из Британии. Мы там поженились. В 2009 году почувствовал зов сердца и вернулся в Черкассы. Я создал 150 рабочих мест в IТ-сфере с хорошими зарплатами. Мы финансировали общественные организации, связанные с образованием, здравоохранением. Пытались лоббировать вопрос даунят, детей в колясках. Мы сотрудничаем с паллиативным отделением, где люди умирают от рака. Пришли к ним, как волонтеры, а нам говорят, что люди умирают от жары. Нет ни одного кондиционера. Мы, как общественная организация, установили их. Моя мечта - изменения, происходящие реально и системно в нашем городе. Мы здесь как часть политической партии, которую я считаю самой честной и порядочной.

На встречу пришли несколько десятков жителей города. Люди задают вопросы. Фотографируются с кандидатом. Один из самых частых вопросов - зачем идет в Верховную Раду.

- Я комфортно живу, счастлив в браке, у меня двое детей, но я хочу служить вам. У меня чистые и понятные причины, почему я это делаю, - отвечает Виктор. - Когда приехал из-за границы и взял свое первое дело по юриспруденции, меня судья завел в совещательную комнату и сказал: "Давай решать вопрос". Тогда я пошел в чистую сферу, как мне кажется, - IT. И начал работать. А сегодня иду в Верховную Раду, чтобы показать - Черкассы важный город в Украине. Чтобы выбивать деньги на дороги. Потому город теряет возможности. Мы должны использовать логистическое расположение Черкасс. Надо вкладывать в черкасский аэропорт. И город оживет.

В Украине есть два врага, считает кандидат.

- Мы должны объединиться в борьбе против двух врагов. Внешний - это Россия, а внутренний - коррупция. Все остальное это второстепенное.

Виктор Евпак объясняет, какие изменения предлагает партия "Голос":

- Партия "Голос" идет в политику, чтобы вернуть человека в центр государства. Сейчас украинцы в кулаке государства. Мы хотим, чтобы люди руководили государством, а не наоборот. Сегодня партия "Голос" презентовала концепцию реформы депутатского корпуса. Среди приоритетов - четкая процедура отзыва депутатов, уменьшение количества депутатов до 300. Будем инициировать, чтобы депутат был в парламенте не более двух каденции. Мы не идем зарабатывать деньги, идем служить.

Политиков, как памперсы, надо обновлять по тем же причинам.