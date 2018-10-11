14 октября будем отмечать День защитника Украины. Праздник введен указом президента в 2014-м. С 1999 года на Покрову — еще и День украинского казачества. А 14 октября 1942-го создали Украинскую повстанческую армию.

Спрашиваем, чем был день 14 октября до войны и чем является сейчас?

Александр СОСНИЦКИЙ, 47 лет, доброволец, предприниматель:

Раньше этот праздник уважали, но из длинного ряда традиционных. А теперь стал особенным и семейным. До войны было весело, драйвово, шароварно. А теперь это — собранность, память, гордость за наших, честь. Только среди ближайших друзей у меня трое — участники боевых действий. Также есть большая семья тех, с кем служил. В этот день увижусь с побратимами. Обсудим дела в Вооруженных силах. Помянем кого нужно. Немного выпьем.

Михаил БАСАРАБ, 41 год, политолог:

Война и Революция достоинства не изменили моего отношения к 14 октябрю. Но мобилизировали украинское общество. Две трети населения патриотически настроены. Больше 50 процентов положительно относятся к признанию Украинской повстанческой армии, показал опрос социологической группы "Рейтинг". Столько же хорошо воспринимают День защитника Украины и настроены на вооруженное сопротивление агрессору.

14 октября семьей посещаем музеи или захоронения наших военных. В этот день можно сходить в госпиталь к раненым защитникам.

Максим МУЗЫКА, 39 лет, доброволец:

Наше общество расслоено. Есть люди, которые проникаются событиями на Донбассе, помощью армии или принимали участие в войне. Они ко Дню защитника Украины относятся с большим уважением. Но и безразличных хватает.

Для меня это праздник тех, кто не вернулся. В воскресенье пойду на кладбище к погибшим побратимам.

Андрей КОКОТЮХА, 47 лет, писатель:

Защитники нашего государства — на фронте. Но это также и те, кто, например, добивается закрытия пророссийских пропагандистских телеканалов и сайтов, газеты "Вести". День защитника должен распространяться не только на Вооруженные силы, но и на всех сознательных граждан. Каждый на своем месте должен делать так, чтобы Украина чувствовала себя защищенной.