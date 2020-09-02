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четверг, 03 сентября 2020 07:25

Украина должна стать дипломатическим мостом между Беларусью и ЕС

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30 августа в Минске на Марш мира и независимости вышли более 200 тыс. человек. С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты против объявленной победы Александра Лукашенко на президентских выборах. В воскресенье ему исполнилось 66 лет.

Митингующие принесли во Дворец Независимости смирительные рубашки, наборы арестанта, траурные цветы, девушки — тыквы. Скандировали "Вас ждет трибунал!", "Нас большинство!", "Выйди посчитай", "Мы подарим Лукашенко лучший автозак". У ограды резиденции оставили черный гроб.

На одной из центральных улиц столицы люди заняли проезжую часть. Их заблокировали силовики. Начались схватки. Приехали водометы. Техника направилась на толпу. В МВД сообщили о 140 задержанных, среди них почти 20 журналистов.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с днем рождения. Договорились встретиться в Москве.

25 августа Конституционный суд Беларуси признал неконституционным Координационный совет оппозиции. Его создали, чтобы "обеспечить мирный транзит власти". Главное требование - провести новые выборы с участием международных наблюдателей, прекратить насилие и освободить политзаключенных. Членов органа вызывают на допросы. В частности писательницу и лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич, экс-директора Купаловского театра Павла Латушко, уволенного за участие в акциях, адвоката Максима Знака, юриста Лилию Власову. Задержали Виталия Кривко, который координировал штаб кандидата в президенты Виктора Бабарыки.

- Лукашенко будет держаться за власть до последнего. Это для него способ выжить. Окончательно потерял доверие общества, легитимность, — говорит директор Международного института демократии Сергей Таран, 50 лет.

- Украина должна отстаивать национальные интересы. Во-первых, мы должны приложить максимум усилий, чтобы Беларусь не скатилась еще сильнее под российское влияние. Лукашенко может попросить Путина ввести войска. Или тот применит донбасский сценарий. Украина окажется фактически в окружении. Надо работать в Беларуси с оппозицией, дипломатами, гражданским обществом. В то же время быстро укреплять границу.

Во-вторых, Киев должен поддержать белорусов дипломатично. Сделать все, чтобы могли свободно выбирать власть. Наши представители могут выступать на западных международных площадках, привлекая внимание мира. Украина может стать дипломатическим мостом между Евросоюзом и Беларусью. Это усилит наши позиции с обеих сторон. Такую тактику при президентстве Леонида Кучмы избрала Польша, когда Украина была в дипломатической изоляции из-за убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

На фоне белорусских событий можем углубить сотрудничество с НАТО. Должны острее ставить вопрос о партнерстве с Североатлантическим альянсом. Он в этом заинтересован. Российские танки с белорусского направления будут угрожать не только Украине, но и Польше, странам Балтии.

Наши власти решили взять паузу в отношениях с Беларусью. Этого нельзя делать. Тамошние протесты создают риски для нашей страны, но и открывают возможности.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
03
сентября

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