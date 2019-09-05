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пятница, 06 сентября 2019 06:10

Россиянина за сообщение в соцсети посадили на пять лет

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В России приговорили к пяти годам колонии финансового менеджера 30-летнего Владислава Синицу из подмосковного города Люберцы за сообщение в социальной сети "Твиттер". Его признали виновным в разжигании вражды и призывах к насилию над детьми силовиков.

"Посмотрят на счастливые семейные фото. Изучат место расположения, а дальше ребенок защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит диск с записанным видео", — прокомментировал Синица 31 июля в "Твиттере" законопроект об обязательном размещении на форме сотрудников полиции РФ идентификационных номеров.

Мужчину задержали 3 августа. Следствие по делу завершили за два дня. Суд рассмотрел за сутки. Синица планирует обжаловать приговор. Вину не признает.

"Владислава Синицу посадили за сообщение. А в это время трем оперативникам, которые пытали мужчину, дали условный срок. Он якобы украл кедровые орехи. Чтобы признался, его душили, использовали электрошокер, надевали на голову пакет, засовывали в рот ершик для унитаза. С размаху подбрасывали вверх и не ловили, чтобы падал на каменный пол. Пытки доказаны и задокументированы, - пишет российский журналист 47-летний Антон Орех в "Телеграмме".

- В России людей арестовывали за поврежденную эмаль на зубе омоновца. Одного парня обвинили в том, что росгвардеец вывихнул руку, когда его задерживал. Если вас будут бить ногами и отобьют себе пальцы в сапогах — виноваты будете вы.

Сообщение Синицы — глупость, но безвредная. А вот реакция россиян на приговор может быть разная. Когда люди понимают, что невинные становятся жертвами произвола и защиты от этого не существует, могут взять на себя функции правосудия. Наказывать по собственному решению. Поэтому приговор Синицы опаснее, чем его сообщение. Несет угрозу для полицейских".

Автор: Татьяна САРАХАН
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