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четверг, 10 декабря 2020 07:26

Россия строит военно-морскую базу в Судане

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Россия намерена построить военно-морскую базу в Судане, чтобы "поддержать мир и стабильность в регионе". Она станет Москве опорой в Африке. Позволит контролировать Красное море и Суэцкий канал.

Военный объект будет насчитывать 300 человек личного состава. РФ предоставит Судану оружие для его защиты. Планируется разместить четыре военных корабля, в том числе суда с ядерной силовой установкой. Российским войскам позволят размещаться за пределами базы суданской территории. РФ будет иметь возможность бесконтрольно ввозить и вывозить через морские порты и аэропорты страны вооружение, боеприпасы и наемников. И легко их переправлять в соседние Ливию и Центрально-Африканскую Республику.

Также Кремль добивается разрешения на создание военных баз в Египте, ЦАР, Эритрее, Мадагаскаре и Мозамбике. Об этом говорится в докладе министерства иностранных дел Германии "Новые африканские амбиции России". Для руководства РФ присутствие в этом регионе - это попытка поддержки фиктивного имиджа мировой державы.

Интересно, учли ли в Кремле негативы, которые несет военная база в Судане? Египет и Саудовская Аравия считают Красное море своим "внутренним озером". Бесцеремонное появление там России способно привести к негативной реакции со стороны Каира и Эр-Рияда. Вряд ли президенту Египта, фельдмаршалу Ас-Сиси понравится то, что РФ выступает союзником председателя Переходного военного совета Судана, генерала Абдель-Фаттах аль-Бурхана. Ведь египетско-суданские отношения достаточно нестабильны.

Есть позитив в том, что Россию начало "суданить". Для создания военной базы нужны миллиарды долларов. А чтобы поставлять этот военный объект всем необходимым на таком далеком расстоянии, необходимо значительное количество вспомогательных судов. Которых у РФ нет.

Хорошо, что Путин влезает в очередную международную авантюру. Россия находится на пути к банкротству. Подобные стратегические выходки ускорят распад РФ.

Автор: Виктор КАСПРУК
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Дата
10
декабря

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