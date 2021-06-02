"Путин может не спешить. Поглотит Беларусь, когда ему будет надо"

- Замочили на всю катушку, - жалуется самопровозглашенный белорусский президент 66-летний Александр Лукашенко российскому лидеру 68-летнему Владимиру Путину на санкции Запада против Беларуси.

Ограничения ввели из-за перехвата по указанию Лукашенко ирландского рейса "Раянейр" 23 мая. Летевший из Афин в Вильнюс. На борту находились белорусский оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала "Нехта" 26-летний Роман Протасевич и его спутница 23-летняя София Сапега. Обоих арестовали в аэропорту Минска.

Путин с Лукашенко встретились 28 мая в Сочи. Говорили 5 ч. На следующий день катались на яхте. Это третья их встреча с начала года. Лукашенко взял на переговоры младшего сына 16-летнего Николая.

Из-за принудительной посадки воздушного судна страны Евросоюза запретили своим авиакомпаниям полеты над территорией Беларуси и закрыли свое небо для тамошней "Белавиа". Эти меры поддержала и Украина. США прекратили действие подписанного в 2019 году договора с Беларусью о взаимном использовании воздушного пространства. Также введут санкции в отношении девяти белорусских госкомпаний. Совместно с ЕС готовят адресные ограничения против ключевых фигур режима Лукашенко.

Совет нацбезопасности и обороны Украины планирует санкции к белорусам, которые "участвовали в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников". Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, остановила импорт электроэнергии из Беларуси и РФ до 1 октября.

Лукашенко с Путиным договорились об открытии новых рейсов "Белавиа" в города России и о втором транше российского кредита для Минска - $ 500 млн. Белорусский самопровозглашенный президент пришел на переговоры с черным чемоданом документов, которые обещал показать Путину.

- Я покажу вам некоторые бумаги. Вы поймете, что происходит. Продолжается попытка расшатать ситуацию, как в августе прошлого года, - говорит.

- Мы занимаемся строительством союзного государства России и Беларуси. Делаем это спокойно, чтобы обеспечить интересы обоих государств. Движемся уверенно, - говорит Путин.

- Встреча Путина и Лукашенко планировалась еще до посадки самолета "Раянейр" и задержания Протасевича и Сапеги. Такие переговоры происходят в течение многих лет, - говорит политический обозреватель Виталий Портников, 54 года.

- Возможности маневра у Лукашенко уменьшаются. Путину теперь не нужно спешить. Раньше форсировал объединение государств. Потому что у Лукашенко улучшались отношения с западными странами. Встречался с их представителями. Принимал переговоры по Донбассу. Запад стал отменять санкции, действовавшие с 1990-х после исчезновения белорусских оппозиционеров. В 2019-ом в Минск даже прилетал помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, а в прошлом - госсекретарь Майк Помпео. Создавалось впечатление, что Лукашенко может удерживать определенный уровень суверенитета. Но после подавления белорусских протестов западные лидеры потеряли такие иллюзии. Путин чувствует себя спокойно. Поэтому на встрече с Лукашенко говорил, что не стоит торопиться. Интеграцию можно совершить, когда это будет выгодно российскому руководству. Аннексия Крыма произошла, когда упал рейтинг Путина. Поглощение Беларуси Россией может быть связано с выборами. Путин может пересидеть Зеленского, Меркель, Макрона, Лукашенко, а потом решать вопрос белорусского наследника.

В Беларуси будет усиливаться авторитарный режим, будут закручивать гайки, оппозиционеров будут держать в тюрьмах. Лукашенко изо всех сил будет доказывать, что он все контролирует. В частности, чтобы не дать России возможности форсировать интеграцию. Изоляция страны усилилась.

Украина должна понимать, что Беларусь зависима от РФ. Мы утешали себя мыслью о суверенитете Лукашенко. Определенные украинские круги имеют экономические интересы в этой стране. Это не связано с симпатиями Лукашенко к Киеву. Он всегда торговал белорусскими национальными интересами ради сохранения своей власти. Готов пожертвовать и нашей безопасностью для этого. Россия и Беларусь - общая зона опасности. Мы должны присоединиться к санкциям Евросоюза против Беларуси.

Что теперь будет с Минскими переговорами, не имеет значения. Они заблокированы до окончания президентства Владимира Зеленского. Он не оправдал надежд российского руководства о капитуляции. Москва будет пытаться склонить к этому нового украинского лидера. Это уже видно. Минские переговоры никуда не перенесут, потому РФ против.

- Больше всего закупаем из Беларуси горючего - бензин, мазут, дизтопливо. Это почти 80 процентов импорта из этой страны, - рассказывает экономист 56-летний Александр Охрименко.

- В случае уменьшения поставок из Беларуси у нас возрастут цены. В Украине есть сеть белорусских заправок. Санкций против них нет. Но из-за ограничений товарооборота между странами работать им будет сложнее. На рынке уменьшится конкуренция и это тоже может спровоцировать повышение цен на горючее.

Мы покупали в Беларуси трактора, строительные материалы, технику для ремонта дорог. С введением ограничений наши строительства также будут тормозиться.

Оборот электроэнергии между странами мизерный. Импорт за прошлый год из РФ и Беларуси составлял лишь 0,03 процента общего энергетического баланса Украины. Наш товарооборот с Беларусью за первый квартал 2021 года - 1,5 миллиарда долларов. После ограничений будет меньше миллиарда. Это не критично. На Беларусь потеря части товарооборота существенно не повлияет, потому что экономически ориентирована на Россию.