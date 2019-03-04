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вторник, 05 марта 2019 06:40

Провластная пропаганда сортирует украинцев по-новому

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Тема масштабной коррупции в оборонной сфере доминирует в информационном пространстве и предвыборных дискуссиях.

Шокируют факты паразитирования на нуждах армии приближенными к руководству страны "бизнесменами". Полученные по коррупционным схемам заказы, поставки бэушных запчастей из России и перепродажа списанных украинских, отмывание денег, взятки руководителям оборонных госпредприятий — все это кажется немыслимым во время войны и экономических трудностей. Многие предположить не могли, что коррупция в стране может быть настолько цинична и аморальна.

В то же время в очередной раз проявилось еще одно отвратительное явление. После обнародования шокирующих фактов о коррупции в Укроборонпроме в наступление пошла "армия Банковой".

Это группировка — не в бэтээрах, укомплектованных вчетыредорога сомнительными запчастями. Эти "солдаты" являются чиновниками, политиками, проплаченными экспертами и политологами, пользователями социальных сетей — с именами и без них. Они вооружены микрофонами, компьютерами и рожденными в штабе указаниями, как именно выгораживать власть и приближенных к ней.

"Контрабанда для нужд армии из России — хорошо, если у нас нет своих деталей". Это основной тезис, которым взялись отвлечь внимание от сути скандала: коррупции и сотен миллионов потерь для оборонного бюджета. Конечно, не контрабанда как таковая является ключевым вопросом в этой истории.

Послереволюционная власть не смогла сделать многое из того, что ожидало от нее общество в 2014 году.

Не наказала убийц Небесной сотни и тех, кто преследовал майдановцев. Не нанесла малейшего вреда олигархической системе, лишающей Украину цивилизованного будущего. Прекрасно нашла общий язык со многими бывшими соратниками Януковича и вместе с ними дерибанит Украину.

Не выполнила кучу клятв и обещаний, данных на Майдане и перед прошлыми выборами. Однако смогла создать огромную систему манипуляции общественным мнением, выработки и распространения фейков, клеймения оппонентов. Она также взята из России — как и контрабандные запчасти для украинской военной техники. Подобно российской пропаганде, "армия Банковой" наносит Украине большой ущерб.

Царь и его свита у них всегда добрые, что ни делали бы. "Армия" с готовностью отбеливает вопиющие проявления взяточничества, сомнительные кадровые решения, нападения на общественных активистов. Было несколько попыток оправдать украинскую коррупцию как явление — мол, она и цементирует страну, и даже помогает в противостоянии с Россией.

Во время нынешней предвыборной кампании "армия Банковой" агрессивно и по-хамски травит других кандидатов и их сторонников. Сортирует украинцев на "правильных", то есть сторонников действующего президента, и "неправильных", возвращая нас во мрак политтехнологий домайданних времен. "Предателями" и даже "врагами Украины" объявлены все, кто критически оценивает положение дел в стране. Провокационные обвинения подогревают и без того высокий градус дискуссии и порождают новые линии разделения.

Конечно, подобные "группы поддержки" имеют и другие партийные структуры или кандидаты на президента — для Украины это стало настоящим нашествием. Однако именно правящая так называемая "ботоферма" (коммерческая структура в социальных сетях продвигает политиков, используя ботов — замаскированные под реальных пользователей программы. — ГПУ) является законодательницей этой российской моды в Украине, самой масштабной и самой агрессивной.

Как тут не вспомнить президентские выборы 2014 года, спокойные и толерантные. А заодно и выданные тогда обещания "жить по-новому" — точно речь не шла о вот таких новых методах работы с общественным мнением.

Автор: Анатолий МАРЦИНОВСКИЙ
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