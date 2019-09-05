Президент уволил Виктора Муженко из армии

Президент Владимир Зеленский уволил генерала 57-летнего Виктора Муженко с военной службы. В связи с организационными мероприятиями с правом ношения военной формы одежды, говорится в указе на сайте главы государства от 2 августа.

Генерал армии Виктор Муженко имеет 36 лет военного стажа. С июля 2014-го был руководителем Генштаба Вооруженных сил Украины. В мае после президентских выборов написал рапорт и был уволен с должности. На его место назначили генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, который возглавлял операцию по взятию Иловайска на Донетчине.

— Нашими военными руководят политики. Когда меняется власть, меняется и военное руководство. Качественные ли изменения, покажет время, — говорит бывший заместитель руководителя Генштаба Игорь Романенко, 64 года.

— Такого уровня должности, которая была у Муженко, у нас больше нет. Освобождение из армии логическое, хоть и болезненное. В советское время была так называемая райская группа. Маршалов СССР оставляли на должностях пожизненно. Это ненормальная практика. На Западе такого нет.

Наш опыт боевых действий уникален. В мире нет другой армии, которая так долго воевала с вооруженными силами РФ. Детали этого противостояния интересны Североатлантическому альянсу. Опыт Муженко надо проанализировать. Собрать военных, ученых, историков из Национального университета обороны, исследовательских институтов. Поставить задачу Муженко все им подробно описать и подкрепить документами. Нормальный подход предполагает изучение и поражений, как под Иловайском (в боях за город с регулярной армией РФ в августе 2014 года погибли 366 бойцов, по данным прокуратуры. Временная следственная комиссия Верховной Рады установила, что к трагедии привели проблемы в организации обороны страны, невведение военного положения, ошибочные решения тогдашнего министра обороны Валерия Гелетея и начальника Генштаба Виктора Муженко. — ГПУ). Надо сделать выводы.

В 2014-ом Россия планировала захватить девять областей, начиная с Сумщины через юго-восток, Одессу и до самой Бессарабии. Этого не произошло. В том числе и благодаря Муженко. Но в нем осталось много советского. Военное руководство нашей страны выросло на неукоснительном подчинении политической верхушке, что та не творила бы.

В боях за Донецкий аэропорт на тактическом уровне мы больше теряли, чем получали. А людей заставляли там находиться. Пока враг не взорвал здание и полсотни неи похоронил в завалах. Это было политическое решение. Военному руководителю надо перестать говорить политикам "так точно". А иметь свое видение и отстаивать его.