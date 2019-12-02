Преследование Звиробий и Федыны свидетельствует о шаткости режима

2 декабря волонтер 41-летняя Елена Самбул, известная как Маруся Звиробий, пришла на допрос в Госбюро расследований. Его работники со спецназовцами СБУ 28 ноября обыскали ее дом. Изъяли три мобильных телефона, блокнот и два охотничьих ружья без патронов.

Звиробий и народного депутата Софию Федыну подозревают в угрозе убийством Владимиру Зеленскому. В октябре женщины в соцсети выложили видео, где комментируют визит президента в Золотое Луганской области и его спор с военными.

Преследование Звиробий и Федыны - показатель нестабильности нынешнего режима.

Харьковские соглашения, арест Юлии Тимошенко, отказ от европейской интеграции. Ни один из этих пагубных для украинской демократии и государственности шагов не привел к массовым протестам против режима Виктора Януковича. Поводом для восстания стало избиение студентов 30 ноября 2013 года. Показало полную неадекватность власти. Сейчас есть те же составляющие. Только кризис развивается быстрее. Обыски, безумные законы и другие ошибки наслаиваются одна на другую - до фатальной.

Главный вопрос - не то, что произойдет со страной при президенте Зеленском. А что начнется после.