"Предоставим Донбассу особый статус — превратим его в пророссийское гетто"— Чтобы прекратить войну, нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса, — говорит 87-летний Витольд Фокин, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, в интервью изданию "Страна" 29 августа.

- С обеих сторон совершено много преступлений, которые должны быть расследованы. А виновные пусть понесут наказание. В разговоре с российской стороной и представителями Донбасса должны добиться взаимных уступок. Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования изменить Конституцию для спецстатуса.

Витольда Фокина президент Владимир Зеленский ввел в делегацию 18 августа. В 1990-1992 годах он был премьер-министром Украины.

— Давайте отделять личное мнение от позиции делегации, — прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак, 48 лет. — Большинство высказанного Фокиным отражает положения Минских договоренностей. Амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, принимали участие в финансировании терроризма, совершали другие тяжкие преступления. Предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особый статус для всего Донбасса. Речь идет лишь о временно оккупированных районах.

- Сторонники войны бесятся. Значит, мои слова попали куда надо. Нам нужно принести мир. Что мы с главой делегации Леонидом Кравчуком и собираемся делать, — добавил впоследствии Фокин.

— Предоставим региону особый статус — превратим его в пророссийское гетто. Это будет означать полную реализацию целей Москвы, — говорит член политической подгруппы ТКГ по мирному урегулированию на Донбассе, журналист Сергей Гармаш, 46 лет.

- Это поставит в критическую ситуацию патриотов, которые там живут. Особенно переселенцев, которых по статистике больше всего на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Геополитически это будет означать отклонение от западного курса к восточному.

Фокин - советский человек. Исходит из антиамериканской позиции и убеждения, что на Донбассе внутренний конфликт. Эти взгляды он не скрывал. Его включение в состав делегации свидетельствует об изменении государственной политики или является тактическим шагом — сигналом России о возможных компромиссах. Пока эти его частные инициативы даже не обсуждали в ТКГ.

— Предложенный Фокиным компромисс не предусматривает для Украины выигрышную партию, — говорит аналитик Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко, 25 лет. — Тотальная амнистия для боевиков может спровоцировать самосуды. Опыт такого "прощения" был в хорватском Вуковаре. Это моральная травма для общества - что наказаны далеко не все. Наша Конституция является внутренним делом. Россия или любое другое государство не может настаивать, чтобы мы вносили изменения в Основной закон об особом статусе.

Такие заявления не могут быть лишь частным мнением Фокина. Интервью видели в офисе президента перед публикацией.

"Витольд Фокин продуктивно дискредитирует Минские договоренности. В идеале сделает так, чтобы их осуждали не 65 процентов украинцев, а 80", — написал в Фейсбуке политолог Михаил Басараб, 43 года.