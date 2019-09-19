"Не стоит рассчитывать на добросовестность врага"

— Проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такое задание определено начальником Генерального штаба Вооруженных сил, министром обороны и главой государства, — говорит командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант 50-летний Владимир Кравченко 18 сентября. — Мы к этому готовы. Все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны.

— Это не отступление. Разведение не будет одновременно везде, а на разных участках. Будем следить, чтобы это делалось с обеих сторон, — говорит министр обороны Андрей Загороднюк, 41 год, в интервью "Радио Свобода".

1 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что в Станице Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сейчас там готовятся к восстановлению моста, разрушенного обстрелами в 2015-ом. Украинская сторона подтвердила готовность к разведению вблизи Золотого и Петровского на Луганщине.

— По Станице Луганской видим, что разведение войск имеет позитив и негатив. Были провокации сепаратистов, — говорит военный эксперт Игорь Романенко, 66 лет.

— Мы должны всеми силами способствовать уменьшению боевых действий. Разведение ускорит это. Невозможно будет использовать ряд видов оружия. Не будут стрелять из снайперских винтовок. Крупнокалиберные пулеметы тоже станут неэффективны. Стрелять боевики смогут только из минометов и артиллерии. Такие случаи подпадают под расследование ОБСЕ.

После прекращения боевых действий можно готовиться к выборам на Донбассе по украинским законам. Они должны состояться только при отсутствии вооруженных людей на территории. Крымский вариант не пройдет. Дальше будут привлекать иностранных наблюдателей, формировать международные администрации.

Не стоит наивно надеяться на добросовестность боевиков. Разведка и Генштаб должны работать на опережение.

Разведение войск в Станице Луганской и Золотом является одним из условий перед встречей в Нормандском саммите (переговоры между лидерами Украины, Германии, Франции и России. — ГПУ). Также Россия хочет письменного подтверждения реализации "формулы Штайнмайера" (в 2015-ом министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил модель выполнения Минских договоренностей, по которой сначала Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после стороны отводят войска. Происходят местные выборы на оккупированных территориях. Украина предоставляет Донбассу особый статус. Далее-возврат контроля над госграницей Киеву. — ГПУ).

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 2 сентября дал согласие на "формулу Штайнмайера".

— Закон об особом статусе неподконтрольных территорий сейчас вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов на Донбассе. А окончательно вступит в силу после решения ОБСЕ о признании волеизъявления честным, — заявил он 18 августа.

"Реализация "формулы Штайнмайера" возможна только при полном прекращении огня, эффективном мониторинге ОБСЕ, выведении с территории Украины иностранных войск и техники, разведении сил вдоль всей линии соприкосновения, — написала в "Фейсбуке" Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы. — А также при гарантии работы Центральной избирательной комиссии Украины, наших политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, установлении контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы".