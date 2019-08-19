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вторник, 20 августа 2019 07:20

Наша цивилизация готова опять пережить концлагеря

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У нашей цивилизации притупилось восприятие человеческой смерти. Она легко переживается и воспринимается. Больше не отягощает и не вызывает эмоций. Все ограничивается, как правило, несколькими церемониальными словами.

Мы не можем больше себе позволить скорбь. У нас это стало рутиной. Особенно за последние пять лет. Будто это не нашу кровь и плоть хоронят на почетных аллеях украинских кладбищ. А вместе с нами безразлично всему миру. Им за это ничего не будет.

Красной линии, за которую не позволят заступить злу, нет. Мировой порядок — полное дерьмо, как в 1938 году. Спокойно пережитый им Голодомор и сталинский 1937-й позволил проглотить весь дальнейший гитлеровский "триумф воли". Сколько нужно было времени, чтобы Америка услышала о лагерях смерти? Когда счет жертв Холокоста пошел на миллионы?

Такое отупение и безразличие — путь к тому, что цивилизация готова опять пережить большие потрясения — геноциды и концлагеря. Мир этого даже не заметит. А когда опять ужаснется, как тогда, когда узнал о Сандармохе (урочище в Карелии, место массовых расстрелов узников ГУЛАГа; погибших здесь — более 9 тыс. человек. — ГПУ) и концлагере Аушвиц. Неужели это действительно с нами случилось? Как мы до этого докатились? А так — на нейтралке с высокой горы. И опять себе повторим "Никогда опять". Не мы, а те, кто будет жить после нас.

Цивилизация не делает выводы из уроков истории.

Автор: Андрей БОНДАРЬ, писатель
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