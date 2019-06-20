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пятница, 21 июня 2019 06:05

Население Земли перестанет расти к 2100 году

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К 2100 году население мира достигнет почти 11 млрд человек с нынешних более 7. Далее перестанет расти из-за низкой рождаемости. Об этом свидетельствует анализ американской социологической организации "Пью ресерч сентер" на основе данных ООН.

Средний возраст населения в 2100-ом возрастет до 42. Сегодня он составляет 31 год. Африка будет единственным регионом, где население будет мощно увеличиваться к концу века. В Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии будет расти, но медленнее. В Европе и Южной Америке - сократится.

Населения Азии будет становиться больше к 2055 году, а затем начнет снижаться. Северной Америки - расти за счет миграции. Индия превзойдет Китай по наибольшей заселенности страны мира в 2027-ом.

- Население Украины стабильно уменьшается с 1991 года. Тогда было 52 миллиона. Сейчас - 42, по данным Госкомстата. Но точную цифру никто не знает, потому 18 лет не делали перепись населения, - говорит 46-летняя Ирина Курило из Института демографии им. Михаила Птухи.

- Население Украины будет уменьшаться в ближайшие десятилетия. Главный фактор - это снижение рождаемости и высокая смертность. Миграция пока так не влияет. Но этот фактор ежегодно становится более значимым.

Наша ситуация некритична. Большое количество населения не является залогом успешного государства. Надо смотреть на качественные показатели. Например, соотношение трудоспособного населения к людям пенсионного возраста. Этот фактор приобретает новое значение, потому что старение наций - повсеместное в мире.

Рождаемость у нас низкая, как и в странах Западной Европы. Но есть худший уровень жизни и большая смертность. Из-за этого труднее остановить депопуляцию. В любом случае не стоит пугаться. Должны подстраиваться под изменения. Например, пересмотреть формат социального и пенсионного обеспечения. Ведь пожилых людей становится больше, а количество работающего населения сокращается.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
21
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