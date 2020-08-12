На акциях может появиться настоящая оппозиция

- Александр Лукашенко планирует объявить военное положение в стране. Сможет задействовать армию. Выступления разбросаны по стране. Даже в Минске нет одного места, где проводят акции. Силовой машине Беларуси не хватает ресурсов, чтобы подавить протест. Акции масштабные по сравнению с предыдущими. И если протест перерастет в общенациональное восстание, не хватит даже армии, - говорит белорусский журналист Денис Лавникевич, 46 лет.

- Лукашенко не готов выполнить требования улицы, но его может побудить ближайшее окружение. С другой стороны власти не с кем вести переговоры. Белорусские протесты не имеют лидера. Возникли стихийно, происходят без координационного центра. Но есть шанс, что таковые появятся, если протестный потенциал первых ночей сохранится.

Светлану Тихановскую вывезли за пределы Беларуси спецслужбы Литвы. Об этом не знали даже ее ближайшие соратники. Скорее всего, Запад признает ее победительницей белорусских выборов. Будет главой государства в изгнании. В Беларуси останется Лукашенко.

Украину ждет большая волна политических беженцев из Беларуси. Она уже началась. Люди будут бежать от преследования.

- Вероятный сценарий для Беларуси - узаконивание узурпации власти. Протесты подавят. Вопрос, насколько жестко, - говорит эксперт по международным отношениям 66-летний Григорий Перепелица.

- Подросло молодое поколение, которое стремится к свободе. Ведь белорусы относятся к европейским народам, а не азиатским, как русские. Но это движущая сила способна лишь на символический протест. Майдана не произойдет. Оппозиция не готова воспользоваться властью, даже если та и упадет на нее. Есть видение развития Беларуси. А после падения тоталитарных режимов наступает хаос, потому что народ не готов воспринять демократические ценности. Так было в России после 1991 года.

Поглощение Беларуси Россией создаст наибольшую угрозу для существования Украины. В Киев от белорусской границы чуть более 100 километров – 2 часа хода для российских танков. Граница неукрепленная. По военным договорам, РФ может в любой момент перебросить авиацию на аэродромы и военные базы Беларуси. На 300 градусов по периметру мы не защищены. В Приднестровье - две тысячи российского спецназа. Если Россия захочет захватить Украину, Лукашенко не будет возражать.

- Интерес Украины - во включении Беларуси в Балто-Черноморское содружество. Но офис Зеленского устранился от реализации национальных интересов в белорусском вопросе, - говорит эксперт-международник Владимир Горбач, 49 лет.

- Реальной альтернативы Александру Лукашенко в Беларуси нет. Но такая политическая сила, без российского влияния, может зародиться в уличных протестах. Если над этим работать совместно с соседями - Польшей, Литвой, Латвией.

Осенью к политическому кризису добавится экономический. Российский ультиматум по аннексии Беларуси не за горами. Только появление патриотической организации может остановить поглощение государства. Шансы на это есть. Светлана Тихановская выходит из игры. Не просто отказывается от борьбы, но и от претензии на президентство. Лукашенко остается на переходный период. Если его не убьют.

Оптимальным вариантом выхода из кризиса является возвращение Беларуси в Конституцию 1994 года – к парламентской республике и конкурентным парламентским выборам.