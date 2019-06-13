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пятница, 14 июня 2019 05:45

"Мы создали уникальный микрорайон, в котором хочется жить"

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Полтавский застройщик 55-летний Сергей Иващенко заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от Аграрной партии Украины. Он - руководитель общества с ограниченной ответственностью "Комбинат производственных предприятий", которое возводит многоэтажки для полтавчан.

Самый известный - микрорайон "Садовый" в пригородном селе Подол. Здесь комбинат построил 12 домов с инфраструктурой и социальными проектами. Есть спортивные площадки, детские игровые зоны и зоны ландшафтного дизайна с фонтанами. Недавно построили энергоэффективный детский сад с бассейном и местами развития личности.

Сергей Васильевич, как приняли решение идти в народные депутаты?

- Решение принял сразу, ведь давно для себя решил оставить детям и внукам процветающую страну. Хочу нести за это ответственность, трансформировав опыт на всю страну. Жизнь показала, что можно создавать комфортные для людей условия проживания и одновременно вести успешный социальный бизнес. Это позволяет возрождать украинские традиции, заниматься благотворительными проектами и поддерживать молодое поколение.

Какая партия вас поддерживает?

- Я не первый день в политике, давно выбрал для себя Аграрную партию Украины, ведь ее программа и ценности совпадают с моими. В стенах парламента эта политическая сила прежде всего будет работать над тем, чтобы все украинцы почувствовали реальные преимущества децентрализации. Центральные органы власти громко заявили о реформе децентрализации, но сегодня живут своими политическими баталиями и демонстрируют откровенное нежелание брать на себя ответственность за наведение порядка в каждом регионе Украины. Также поддерживаю один из пунктов программы, украинская земля должна принадлежать гражданам Украины, а рынок открыть прежде всего для тех, кто на ней работает.

Аграрная партия - это 70 тысяч партийцев, которые ежедневно помогают людям, а не сформированный под выборы политический проект.

Какой ваш опыт считаете самым ценным?

- В Полтаве привыкли строить дома, а обустройство дворов и спортплощадок, дизайн территории и построение социально важных объектов, как то детсад, амбулатория или полицейский участок - это дело власти или самих жильцов. Мы все же рискнули и попытались создать уникальный для нашей территории микрорайон, в котором реально хотелось бы жить. Предоставили возможность молодым семьям купить квартиру в кредит через сотрудничество с надежным банком. Поэтому практически каждый дом продавался быстрее, чем его достраивали.

Своим опытом хочу поделиться со страной. Уверен, что заслуживаем распространить свои умения на такой масштаб. Счастье каждой семьи - залог процветающей страны.

Что посоветуете украинцам?

- Украинцы должны навести порядок в собственном доме, в собственном государстве. В течение 5 лет все едут жить в другие государства, где жители тех государств навели у себя порядок, убрали свои страны. И поэтому там комфортно жить. Почему мы у себя не можем навести порядок и жить достойно в собственном доме, а не разъезжаться по всему миру?

Сергей Иващенко возвел дома для тысяч семей

Сергей Иващенко родился 29 января 1964 в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Окончил Харьковский институт инженеров транспорта, инженер по управлению процессами перевозок на железнодорожном транспорте.

Служил в армии. Работал на предприятиях Южной железной дороги. С 1993 по 2003 - директор частного предприятия "Стимол". С 2003 года и до сих пор - директор ООО "Строительная компания "Комбинат производственных предприятий".

Является депутатом Щербановского сельского совета с 2017 года. Член Аграрной партии Украины. Женат. Живет в селе Подол под Полтавой. Хобби - историческая литература об Украине.

Автор: Сергей ДЕНИСОВ
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