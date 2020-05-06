Медицинскую реформу пересмотрят

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1494
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1728
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 945
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1431
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1863
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1602
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3582
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1206
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1152
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3717
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2574
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 1017
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
четверг, 07 мая 2020 05:46

Медицинскую реформу пересмотрят

  Комментировать

— Реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача-сохранить положительные моменты и срочно исправить ошибки, — говорит президент 42-летний Владимир Зеленский 4 мая. Призвал Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу. Из-за нового механизма финансирования больницы не дополучат средства, мол. Почти 50 тыс. медиков могут уволить, а 332 заведения — закрыть. Около тысячи больниц получат меньше денег, чем в прошлом году.

Второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля. Медучреждения перестали получать финансирование за койко-места. Взамен должны были подписать договоры с Национальной службой здоровья Украины, оплачивать каждый пролеченный случай по тарифам, которые утвердило правительство. Остальное финансирование учреждениям должен обеспечить местный бюджет. На реализацию реформы выделили 72 млрд грн.

5 мая руководство Минздрава объявило, что изменят финансирование заведений, чтобы те получили не меньше, чем в прошлом году. С 1 июня по более высоким тарифам будут оплачивать первичную и экстренную медицинскую помощь, а также четыре пакета для лечения коронавируса. С июля планируют увеличить зарплату медикам минимум на 50%. На это дополнительно нужно 11 млрд грн, которые не заложены в бюджете. Со следующего года разработают новые медицинские тарифы, которые будут соответствовать рыночным ценам.

— Власть не подготовилась к реализации реформы, — говорит 39-летний Александр Ябчанка, экс-пресс-секретарь бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун. Если всем выделять средства одинаково, тогда учреждения, которые предоставляют стационарные услуги, будут недофинансированы. В то время, как многие больницы работают лишь номинально. Поэтому все недополучат.

В следующем году финансирование медицины планируют увеличить в два раза, почти до 6% ВВП.

- Если они хотят только дофинансировать - это замечательно. Но не объяснили, откуда возьмут деньги. Почему не заложили эти 6 процентов в бюджет в прошлом году? Тогда не было бы этих проблем. Инициатива не стратегическая, это тактический шаг перед местными выборами. Власть не хочет терять голоса. Хуже всего, если дополнительно не найдут денег, а имеющийся бюджет перераспределят по-старому, поровну между всеми. То есть заберут средства в медучреждения, которые подготовились к реформе, подписали договоры с НСЗУ и должны получить больше. Это будет уничтожение реформы. Принцип "деньги идут за пациентом" предусматривал конкуренцию между учреждениями и улучшение медицинского обслуживания.

Автор: Василина КУЗНЕЦОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медицинскую реформу пересмотрят». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 30537
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 25407
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 18244
В российском городе умер украинский узник
В российском городе умер украинский узник
 1 Просмотров: 11322
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 10494
Комментарии
Зеленский пришел надолго, как Лукашенко и Путин
Зеленский пришел надолго, как Лукашенко и Путин Просмотров: 18
Шесть лет тому назад план "Новороссия" накрылся
Шесть лет тому назад план "Новороссия" накрылся Просмотров: 9
"На скамье подсудимых должны сидеть Шойгу и Путин"
"На скамье подсудимых должны сидеть Шойгу и Путин" Просмотров: 36
Трудовым мигрантам ограничивают выезд за границу
Трудовым мигрантам ограничивают выезд за границу Просмотров: 126
Расследование убийства Екатерины Гандзюк завершили
Расследование убийства Екатерины Гандзюк завершили Просмотров: 126
Больше всего комментируют
6
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
5
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
4
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
3
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
Голосов: 111
Голосование Будете ли вы болеть за Ломаченко и Усика во время их следующих боев?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua