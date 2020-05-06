Медицинскую реформу пересмотрят

— Реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача-сохранить положительные моменты и срочно исправить ошибки, — говорит президент 42-летний Владимир Зеленский 4 мая. Призвал Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу. Из-за нового механизма финансирования больницы не дополучат средства, мол. Почти 50 тыс. медиков могут уволить, а 332 заведения — закрыть. Около тысячи больниц получат меньше денег, чем в прошлом году.

Второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля. Медучреждения перестали получать финансирование за койко-места. Взамен должны были подписать договоры с Национальной службой здоровья Украины, оплачивать каждый пролеченный случай по тарифам, которые утвердило правительство. Остальное финансирование учреждениям должен обеспечить местный бюджет. На реализацию реформы выделили 72 млрд грн.

5 мая руководство Минздрава объявило, что изменят финансирование заведений, чтобы те получили не меньше, чем в прошлом году. С 1 июня по более высоким тарифам будут оплачивать первичную и экстренную медицинскую помощь, а также четыре пакета для лечения коронавируса. С июля планируют увеличить зарплату медикам минимум на 50%. На это дополнительно нужно 11 млрд грн, которые не заложены в бюджете. Со следующего года разработают новые медицинские тарифы, которые будут соответствовать рыночным ценам.

— Власть не подготовилась к реализации реформы, — говорит 39-летний Александр Ябчанка, экс-пресс-секретарь бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун. Если всем выделять средства одинаково, тогда учреждения, которые предоставляют стационарные услуги, будут недофинансированы. В то время, как многие больницы работают лишь номинально. Поэтому все недополучат.

В следующем году финансирование медицины планируют увеличить в два раза, почти до 6% ВВП.

- Если они хотят только дофинансировать - это замечательно. Но не объяснили, откуда возьмут деньги. Почему не заложили эти 6 процентов в бюджет в прошлом году? Тогда не было бы этих проблем. Инициатива не стратегическая, это тактический шаг перед местными выборами. Власть не хочет терять голоса. Хуже всего, если дополнительно не найдут денег, а имеющийся бюджет перераспределят по-старому, поровну между всеми. То есть заберут средства в медучреждения, которые подготовились к реформе, подписали договоры с НСЗУ и должны получить больше. Это будет уничтожение реформы. Принцип "деньги идут за пациентом" предусматривал конкуренцию между учреждениями и улучшение медицинского обслуживания.