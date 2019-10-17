Лондонский суд принял решение в пользу Украины

— Это большая победа для Украины. Налогоплательщики потратили 5,5 миллиарда долларов, чтобы удержать Приватбанк от коллапса и спасти всю финансовую систему государства. Эти средства надо вернуть в бюджет, — говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса, 37 лет.

Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу Приватбанка. Отменил постановление от ноября 2018-го о том, что судебные органы Великобритании не могут рассматривать иск украинского банка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"Судебный приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова остается в силе до вынесения окончательного судебного решения, — сообщает пресс-служба Приватбанка 15 октября. — Судьи пришли к выводу, что банк имеет достаточно оснований для рассмотрения дела о возмещении 1,9 миллиарда долларов. С процентами сумма достигает 3 миллиарда долларов. Коломойский и Боголюбов не могут обжаловать решение Апелляционного суда Лондона".

В декабре 2016-го Приватбанк перешел в собственность государства. До национализации мошенничество в банке привело к ущербу в $5,5 млрд, подтвердило международное детективное агентство "Кролл". В декабре 2017 года уже государственный Приватбанк подал иск в высокий суд Лондона. Британцы арестовали активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на $2,5 млрд. Однако признали, что не имеют юрисдикции рассматривать дело. 21 декабря в прошлом году украинская сторона направила апелляцию.

— Надеяться в этом процессе на необъективность украинских судов не стоит. Альтернатива для Привата - Лондонский суд — его решения невозможно не выполнять, — говорит Сергей Фурса.

— Если Коломойский откажется компенсировать деньги, его запрут на территории Украины. Всю его деловую и финансовую деятельность за пределами нашего государства парализуют. Арестованные активы за рубежом перейдут в собственность Украины.

Британские судьи четко признают, что был факт масштабного отмывания средств через банк. Нет причин сомневаться, что приговор будет в пользу Украины. Это вопрос времени. В первой инстанции рассмотрение иска Приватбанка против бывших владельцев продлится от одного до двух лет. Очевидно, далее Коломойский подаст апелляцию и затянет процесс еще где-то на год. Но каждый день его долг перед Украиной увеличивается на 500 тысяч долларов. Поэтому мы готовы подождать.

Ключевым риском является деятельность бывших владельцев в Украине. Если возьмут под контроль Приватбанк изнутри, дело посыпется. Могут пытаться ввести в руководство своих людей, которые отменят иск в Лондонский суд.

— Переломное решение. Желание предыдущих владельцев не претворилось в жизнь. Они хотели бы, чтобы дело рассматривал суд, с которым можно договориться, — говорит экономист Андрей Новак, 46 лет. — Решение британцев развязывает руки президенту Владимиру Зеленскому. Теперь он имеет весомый аргумент в возможном споре о судьбе банка или какой-либо компенсации Коломойскому и его товарищам (в апреле этого года Игорь Коломойский заявил, что хочет вернуть не банк, а возмещения $2 млрд. — ГПУ).