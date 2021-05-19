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четверг, 20 мая 2021 06:45

Крымские татары - кость в горле Москвы

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Легко быть великим народом с собственной государственностью. Когда за плечами столица, история. Совсем другое - быть меньшинством, вынужденным жить по чужим правилам. Крымские татары знают об этом как никто. Их менее 300 тыс. Около 15% населения полуострова.

В Крыму просоветское большинство любило рассказывать небылицы о крымских татарах. Ходили байки о лагерях подготовки боевиков в горах. О тайниках с оружием. Все ждали погромов и межэтнических столкновений. Впрочем, это было неправдой.

Между тем предпосылок для конфликтов было хоть отбавляй. Крымские татары вернулись из депортации в конце 1980-х - начале 1990 годов. В тот самый момент, когда советские сбережения обесценились. Государство занималось чем угодно, но не обустройством жизни. Отобранную собственность им не вернули, землю под строительство выделяли неохотно, работы было мало. Крымские татары воссоздавали себя - заново и в новых условиях.

Они были антисоветскими - на фоне просоветского крымского большинства. Лозунги и флаги СССР вызывали у них естественное отторжение. А как еще можно реагировать на режим, который оболгал твой народ и сослал в изгнание на 50 лет? Коренной народ полуострова поддерживал на выборах те украинские политические силы, которые не спекулировали на ностальгии по Союзу.

Украинец из Крыма мог переехать в Херсон, русский - в Краснодарский край, а у крымских татар не было другой родины вне полуострова. Поэтому после аннексии они оказались в ситуации, когда неприятие новой реальности сочетается с невозможностью уйти от нее.

До войны крымским татарам часто упрекали, что они цепляются за свою независимость. Имеют этнический парламент - Курултай, правительство - Меджлис. Но это было закономерным. Кроме идеологических различий крымским татарам просто не с чем объединяться. Вокруг царил олигархический дарвинизм.

Майдан породил для Украины шанс на новые правила. Но крымские татары не успели им воспользоваться. Российское вторжение отняло у них революцию. Теперь они оказались в сложных условиях.

Для Москвы крымские татары стали костью в горле. Они портят миф о тотальной поддержке триколоров в Крыму. Нарушают российскую традицию, когда власть является единственным субъектом в окружении разрозненных обывателей. Крымских татар отличает то, что у них есть опыт выживания в условиях враждебного или равнодушного государства. Есть сплоченность и опыт взаимовыручки. Это вызывает у российских властей особое раздражение.

Россия стремится лишить субъектности любые неофициальные центры влияния. Пытается добиться того, чтобы все ростки жизни рождались только в государственном инкубаторе. РФ - это образец того, как средство становится целью. Как государство перестает существовать во имя собственных граждан, а начинает жить само для себя и ради себя. Запрещает активизм и самостоятельность.

Кремль не умеет делиться полномочиями. Он ценит умение петь хором и радоваться по расписанию. Отсутствие привычки думать считает достоинством. Тем, кто готов присягнуть новым флагам, в Крыму демонстративно протянут руку и откроют чиновничьи кабинеты. Тем, кто откажется - угрожают обыски и уголовные дела.

В Москве помнят о том, что крымские татары сумели пережить Советский Союз. Тот самый, который пытался вычеркнуть коренной народ Крыма из истории. Поэтому российская власть пытается лишить крымских татар внутригрупповой сплоченности, которая в свое время помогла им это сделать.

Автор: Павел КАЗАРИН, публицист
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Дата
20
мая

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