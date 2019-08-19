Кремль вынуждает ученых доносить на коллег

Русские ученые после общения с заграничными партнерами должны отправлять в министерство образования и науки отчет о разговоре. Приказ издали в феврале. То есть власть вынуждает их писать доносы на иностранных коллег. В России каждый ученый должен быть не только патриотом, но и чекистом.

Все это уже было в Советском Союзе. Мой отец — доктор физико-математических наук, во избежание доносов не ездил за границу. Его коллега — начальник теоретического отдела Научно-исследовательского радиофизического института Николай Денисов активно посещал международные конференции. Однако в какой-то момент отказался писать отчет о встрече с иностранными коллегами. Решил, что эта полицейщина несовместима с научной работой. Стал невыездным.

Денисов не сильно любил советский режим. После этой истории начал относиться к нему еще хуже. Его отдел в институте превратился в рассадник свободомыслия. Много сотрудников уже после смерти Денисова приняли активное участие в антикоммунистической революции 1989-1991 года. Одним из них был Борис Немцов (русский оппозиционный политик, убитый 27 февраля 2015 года в Москве. — ГПУ). Во время Перестройки огромное количество ученых пошли в политику. Некоторые возглавили протестное движение.

Советские ученые жили вполне прилично. Не отсутствие на прилавках колбасы и одежды развело их с советским режимом. На их зарплаты все это можно было купить. Моего отца не устраивало отсутствие личной свободы, свободного доступа к информации, зависимость от власти, невозможность читать, что хочешь, общаться, с кем хочешь, ездить, куда хочешь. Ученые не хотели быть крепостными. Протестное движение в научном обществе сыграло большую роль в крахе СССР. Пытаясь вернуть ученых в государственное стойло, путинская власть делает их своими врагами. И повторяет самоубийственный советский опыт.