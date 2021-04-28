Кремль всегда провоцирует конфликты перед выборами

- Цели достигнуты. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. Решили завершить проверку в Южном и Западном военных округах, - заявил 22 апреля российский министр обороны Сергей Шойгу, 65 лет. На 20 апреля группировки РФ вблизи украинской границы насчитывали 110 тыс. военнослужащих, 330 самолетов и 240 вертолетов тактической авиации, по данным украинского Главного управления разведки.

- Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда наготове. Но приветствует уменьшение военного присутствия и деэскалации на Донбассе. Спасибо международным партнерам за поддержку, - заявил президент Владимир Зеленский, 43 года.

Вернуть войска в пункты постоянной дислокации должны до 1 мая. Перевозят военных железной дорогой, авиацией и десантными кораблями. Российское Минобороны опубликовало соответствующее видео.

- На фоне заявлений об отводе войск командование вооруженных сил РФ возобновило интенсивность проверок соединений и частей первого и второго армейских корпусов на временно оккупированных территориях, - сообщила пресс-секретарь Минобороны Мария Сальник.

На 26 апреля из Крыма вернули авиацию Южного военного округа и Черноморского флота - более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации. Два больших десантных корабля северного флота РФ "Александр Отраковский" и "Кондопога" остаются в Черном море. Всего на учения на полуострове привлекли 10 тыс. военных, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 50 военных самолетов, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

- Отвод войск от украинских границ может быть лишь заявлением для США и ЕС. Часть войск останется, - считает офицер резерва Вооруженных сил Украины Роман Кулик, 29 лет.

- Причина отвода - уровень боеспособности Вооруженных сил Украины. Также учения нашей Службы безопасности и боевых бригад, которые не находятся в зоне операции Объединенных сил, и сбор территориальной обороны. А ключевое - поддержка западных партнеров. Прежде всего США.

Надо следить за санкциями и уголовным делам против Виктора Медведчука и его окружения. Если их спустят на тормоза, следовательно наша власть пообещала Москве уступки.

- Угроза не исчезла, потому что никуда не делся Путин, - считает директор Международного института демократии 51-летний Сергей Таран. - Москва ничего не добилась. Именно поэтому остается опасность. За последние 15 лет у Путина в глазах россиян нет никаких достижений. Москва всегда провоцирует конфликты перед выборами. Ближайшие - осенью в Госдуму.