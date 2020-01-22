Конституцию Российской Федерации изменят

- Надо предъявлять жесткие требования к лицам, претендующим на должность президента. Предлагаю закрепить норму о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет. А также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве. Не только на момент участия в выборах, а и раньше, — говорит российский президент 66-летний Владимир Путин 15 января во время ежегодного обращения к Федеральному собранию. Объявил о намерении провести конституционную реформу. 20 января внес в парламент соответствующий законопроект. Президентом РФ можно быть только дважды за жизнь, согласно документу.

Среди предложенных изменений — усилить роль парламента и губернаторов, ввести верховенство конституции России над международным правом. Предлагает закрепить роль Государственного совета — органа при президенте, в который входят главы субъектов федерации, члены правительства, спикеры Госдумы и Совета федерации, представители президента в федеральных округах.

Сейчас глава государства назначает премьера и министров с согласия Госдумы. Путин предлагает, чтобы парламент мог по представлению главы правительства утверждать всех вице-премьеров и министров. Президент утратит право отклонять поддержанных Думой руководителей министерств и будет обязан их утвердить.

Конституционные изменения утвердят на референдуме в начале мая, сообщает российская пресса.

— Путин больше не будет баллотироваться в президенты (не может занимать должность более двух раз подряд, по действующему законодательству. — ГПУ). Поэтому уменьшит полномочия для этой должности. Планирует создать модель парламентско-президентской республики. Сам может возглавить так называемый Государственный совет, - говорит публицист Виталий Портников, 52 года.

— Отказ от верховенства международного права превращает Россию в Советский Союз. На территории страны не смогут действовать международные конвенции. То же касается судов и документов вроде Будапештского меморандума (договор 1994 года, по которому Россия, США и Великобритания предоставили Украине гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение. — ГПУ). Какое бы решение не принял любой международный арбитраж в споре России и Украины, Москва его выполнять не будет . Теперь будет иметь для этого юридические основания, прописанные в конституции. Это "привет" европейским политикам, которые настаивали, что РФ непременно надо вернуть в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Мол, только так россияне смогут отстаивать свои права в Европейском суде.

— Владимир Владимирович будет сговорчивее во внешней политике, — говорит российский публицист Леонид Радзиховский, 66 лет. — В частности, относительно Украины. Будет искать мира на Донбассе. Будет замороженный конфликт, как в Приднестровье. В переходный период для него важно, чтобы новую конструкцию и его на новой должности признал Запад.

— Следующие выборы российского президента пройдут по новой редакции конституции. Это по старой Путина выбирали четыре раза. Теперь можно еще два — например, с 2024 по 2036 годы, — считает политолог 79-летний Андрей Пионтковский.

"Надо качественное правительство, как было после аннексии Крыма"

15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о своем освобождении от должности и отставке правительства. Владимир Путин назначил его заместителем председателя Совета безопасности РФ. На следующий день Госдума утвердила нового главу правительства — 53-летнего Михаила Мишустина. До тех пор возглавлял налоговую службу.

— Роль Дмитрия Медведева в новой вертикали власти России до конца не понятна, — говорит политолог Иван Преображенский, 38 лет. — Возможно, ему снова дадут президентство без полномочий. Как в 2008-2012 годах, когда был формальным главой государства.

Мишустин — хороший управленец. В условиях транзита власти Путину нужны надежные тылы — качественное правительство. Так было после аннексии Крыма. Системные либералы не принимали участия в решениях по полуострову, но их собрали после, объяснили ситуацию и предложили спасать экономику во время санкций и падения цен на нефть. Профессионалы неплохо справились, обеспечив устойчивость власти.