Избиратели на Черкасчине мечтают о хороших дорогах и нормальных зарплатах

Избирательные гонки продолжаются, и борьба становится все острее. Кандидаты в народные избранники представляют программы, встречаются с людьми, заявляют о готовности решать их проблемы. Агитационная реклама пестрит обещаниями от повышения пенсий, снижения тарифов и борьбы с коррупцией до вступления в ЕС и зарплат по 2000 евро.

Как всегда в предвыборный период будущие народные избранники готовы выполнить все. А чего же на самом деле требуется людям 197-го округа, в который входят Канев, Золотоноша, часть Черкасс и около 80 сел области. Чего они ждут от нового парламента? Какие проблемы они считают наиболее острыми?

Большинство жителей региона прежде всего беспокоит проблема нехватки рабочих мест. Люди жалуются, что молодежь массово уезжает из Черкасской области в крупные города и за границу на заработки. Ведь здесь найти работу с достойной заработной платой и социальными условиями почти невозможно.

Жители также вспомнили, что были попытки инвесторов создать здесь производства, но местные олигархи с помощью карманных чиновников и депутатов блокировали этот процесс. Из примеров - завод "Бондюэль", который намеревался открыть предприятия на Черкасчине.

Есть большой запрос на обновление власти. Серьезной проблемой не только округа, но и всей Украины люди считают "старую коррумпированную власть". Жители 197-го округа не доверяют "старым" политикам и склонны поддержать новые лица, с чистой репутацией и без коррупционного опыта. Поэтому в округе высокая поддержка команды Зеленского. Избиратели верят, что президент приведет в Раду честных и справедливых людей, вместе с которыми они смогут сломать старую систему.

Большое количество проблем связаны с реформой децентрализации, которая, по мнению жителей округа, не совсем успешны. В селах закрывают ФАПы, школы, люди вынуждены ездить за справкой за десятки километров. Эти проблемы связаны и с низкой наполняемостью местных бюджетов, у общин не хватает средств для самообеспечения и решения инфраструктурных проблем, финансирования школ, детсадов, медицинских пунктов.

Острая инфраструктурная проблема - ужасное состояние дорог. Люди связывают это с коррупцией, бездействием местных властей и народных депутатов, которые должны продвигать интересы региона на государственном уровне, но этого не делают. Восстановление речного и авиасообщения, аэропорта в Черкассах - тоже тема обсуждения избирателей. Поколение родителей помнит о десятках "ракет" из Киева в Каневском речном порту, а молодая генерация ждет лоукосты за границу из этого областного центра, а не из столицы.

Экология - еще одна больная тема для 197-го округа. Загрязненные реки и воздух, колодцы, в которых исчезла вода, истощенные земли - следствие деятельности крупных производств местных агроолигархив, которые не соблюдают экологических норм. А народные депутаты прикрывают злоупотребления этого бизнеса в Раде и на местном уровне.

В селах люди обращали внимание на нехватку рабочих мест, невозможности заработать самостоятельно. А отдельно - на проблему низкой стоимости паев. По мнению владельцев земли, деньги, которые они получают, намного меньше рыночной стоимости. Это связывают тоже с производствами аграрных олигархов, которые за бесценок арендуют земли у людей и истощают их вредными технологиями обработки и неправильными севооборотами.

Таковы основные проблемы на 197-м округе видят жители этого региона. У людей есть запрос на новых кандидатов в депутаты, которые имеют четкий план по их решению и готовы бороться с коррумпированной системой.