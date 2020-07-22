"Эрдоган обрекает Турцию на упадок"

Собору Святой Софии в Стамбуле вернули статус мечети. Высший административный суд Турции 10 июля отменил решение 1934 года о превращении его в музей. Соответствующий указ подписал президент 66-летний Реджеп Тайип Эрдоган. Первое богослужение проведут 24 июля.

Собор возвели в VI в. при правлении византийского императора Юстиниана I. Он считался наибольшим в мире христианским храмом. После захвата Константинополя в 1453 году войсками Османской империи стал мечетью. В 1934-м первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк изменил статус храма на музей.

Святую Софию считают мировым культурным достоянием. Принадлежит к наследию ЮНЕСКО.

Пересмотреть свое решение Турцию призвали Европейский Союз и Всемирный совет церквей.

— Превращение Святой Софии в мечеть разочарует миллионы христиан. Айя-София является жизненно важным центром, где Восток принимает Запад. Изменение статуса разорвет эти два мира, — говорит Вселенский патриарх Варфоломей, 80 лет.

Храм не закроют для туристов. Христианские фрески не будут зарисовывать. На время молитв иконы накроют завесами или затемнят световой системой.

— Ататюрк осовременил Турцию. Теперь все происходит в обратном направлении. Эрдоган уничтожает его прогрессивные реформы, которые превратили страну в мост между Востоком и Западом. Он обрекает государство на упадок, — говорит политолог 65-летний Виктор Каспрук. — Эрдоган сознательно разжигает религиозную вражду. Пытается закрепить свою власть над Турцией. Его популярность среди избирателей падает. Восстановив статус Святой Софии как мечети, стремится показать влияние на Стамбул. Хотя его Партия справедливости и развития потерпела сокрушительное поражение в прошлом году на местных выборах.

— Эрдоган воплощает политику неоосманизма. Пытается пересмотреть заложенное Ататюрком наследие светскости. Хочет вернуться к истокам Турции как Османской империи. Бороться за лидерство мусульман в мире, — говорит "Радио Свобода" религиовед Дмитрий Горевой, 28 лет. — Турция переориентируется с европейской интеграции на исламскую. Увеличивает присутствие религии в публичной сфере.