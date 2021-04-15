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четверг, 15 апреля 2021 11:18

Украинские военные заняли важный город

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Украинские военные заняли важный город
Воины УНР почти без патронов захватили станцию Вознесенск Иллюстрация: vozfor.net

15 апреля 1920 года военные УНР в тяжелом бою победили красноармейцев и захватили узловую станцию ​​Вознесенск. Событие вошло в историю как "Бой под аплодисменты".

Тогда украинские военные принимали участие в Первом зимнем походе. Находились в глубоком тылу вражеских белой и красной армий. Распространяли среди украинцев известия о том, что правительство УНР и армия существуют и продолжают бороться за независимую Украину. Поднимали людей на борьбу. Продвигаясь Правобережной Украины, страдали от недостатка боеприпасов и медикаментов. Каждый день ситуация становилась критической.

Оказавшись на Черкасщине, командование получило известие, что большевики хранят большое количество оружия и боеприпасов в Вознесенске (теперь город областного значения в Николаевской области). На совещании решили атаковать станцию и попытаться захватить арсеналы. Вознесенск имел сильный гарнизон, но местные крестьяне доложили, что большая его часть двинулась в окрестные села подавлять крестьянские выступления против продразверстки.

Атаковать украинцы решили ночью. Перед боем поделили между собой остатки патронов. Их было очень мало, поэтому командование больше надеялось на конницу Черных Запорожцев и конно-горный дивизион полковника Алексея Алмазова. Все были вооружены саблями и копьями.

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Подойти к станции незаметно не удалось. Часовые увидели украинцев и открыли мощный огонь из укрепленных позиций. Военные УНР организовали отступление, а командование "красных" приказало преследовать их. Приказ выполнили, но попали под артиллерийский обстрел и оказались в окружении. Украинские военные, которые уже не имели патронов начали сильно хлопать в ладони, имитируя выстрелы ружей. Так посеяли среди "красных" еще больше паники. В конце концов окружение завершили Черные запорожцы, которые рубили врага и насаждали его на копья. Тогда же артилеристам удалось подбить стрелковые позиции на укрепленном большевистском поезде.

По тогдашним подсчетам, во время боя у Вознесенска большевики потеряли 250 убитыми и имели 400 раненых. Воины УНР потеряли убитыми нескольких человек.

Ворвавшись в город, украинцы завладели арсеналами и поездами с оружием и боеприпасами. По воспоминаниям начальника штаба Запорожской дивизии Михаила Крата, захватили 2 млн ружейных патронов, 32 тыс. орудийных, 28 орудий, 5 тыс. ружей, 4 пулемета. Также украинцы овладели казной на сумму 10 млн. рублей, чего было достаточно для продолжения похода.

Уже 6 мая в районе Ямполя разъезд Черных запорожцев встретился с разъездом 3-й Железной дивизии. Первый зимний поход завершился.

"Дух армии поднялся, настроение неописуемое. Несмотря на страшную усталость, армия снова готова идти на врага", - вспоминал политический референт УНР Василий Совенко.

6 декабря 1919 года начался Первый зимний поход армии УНР. Его возглавил генерал-полковник Михаил Емельянович-Павленко.

Осенью 1919-го Галицкая Армия и Действенная армия УНР воевали вместе против красных, белых и поляков. В конце ноября 1919 года остатки Наднепрянськой Армии УНР оказались в "треугольнике смерти" Любар-Чорторыя-Мирополь. Их окружили Червоной, Добровольческая и польская армии. Украинцы страдали от эпидемии тифа, военные были обессилены. Антанта не пропускала в УНР закупленные за рубежом лекарства.

6 декабря 1919 в Новой Чертории прошло военнао совещание. Больной тифом командующий Действующей армии УНР Василий Тютюнник предложил пройти рейдом по оккупированной украинской территории и поднять восстание. Его поддержал Емельянович-Павленко. В походе приняло участие около 5000 человек - 2000 штыков, 1000 сабель и 14 орудий.

В течение рейда армия преодолела 2500 км Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой областями. Провела более 50 успешных боев.

Украинская армия впервые применила партизанские методы борьбы. Затем этот опыт использовала УПА.

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Дата
15
апреля

Украинские военные заняли важный город

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