Брата судьи Вовка поймали на взятке

 
Ексклюзивы
1/5
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 360
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1152
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 549
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 108
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 801
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 495
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1620
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4401
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 351
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 558
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1152
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 801
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 864
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2997
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 864
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
четверг, 15 апреля 2021 06:30

Брата судьи Вовка поймали на взятке

  Комментировать

6 апреля антикоррупционные органы уличили в получении $ 100 тыс. взятки двух адвокатов - Юрия Донца и Юрия Зонтова. Последний - работник Службы внешней разведки, брат председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Деньги якобы должны были передать Вовку за удовлетворение иска частной компании. Его рассматривал другой судья ОАСК.

Обыскали помещение ОАСК и по месту жительства фигурантов. У Зонтова нашли часть полученной взятки. Также $ 3,7 млн, € 840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Высший антикоррупционный суд отправил задержанных под стражу на два месяца с правом на залог. Донец свой внес - 2,95 млн грн. Зонтов - под стражей. Ему назначили 35,18 млн грн залога. От работы в СВР отстранили.

"НАБУ выявило тайное хранилище наличных главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Безопасность Вовку обеспечивал его брат - заместитель начальника управления Службы внешней разведки Украины Юрий Зонтов, - пишет в фейсбуке журналист 44-летний Юрий Бутусов.

- Вовк оборудовал секретное хранилище наличных на конспиративной квартире по адресу ул. Джона Маккейна, 22 на Печерске. Меры безопасности выбрал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки. На этом Национальное антикоррупционное бюро задержало Зонтова (родной брат судьи Вовка. Тот сменил фамилию Зонтов после бракосочетания).

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Брата судьи Вовка поймали на взятке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
4
 Просмотров: 9486
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
6
 Просмотров: 9234
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+)
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+) Просмотров: 8163
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
5
 Просмотров: 7470
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского 31 Просмотров: 7344
Комментарии
Стерненко и Демчука выпустили из СИЗО
Стерненко и Демчука выпустили из СИЗО Просмотров: 9
Россия стягивает войска к границам
Россия стягивает войска к границам Просмотров: 594
Нельзя кричать "волки" и лететь в Катар
Нельзя кричать "волки" и лететь в Катар Просмотров: 180
Зеленский впервые поговорил с Байденом
Зеленский впервые поговорил с Байденом Просмотров: 9
"Если не найдем партнеров, предприятие исчезнет"
"Если не найдем партнеров, предприятие исчезнет" Просмотров: 63
Больше всего комментируют
31
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
5
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
3
Турчинов отреагировал на сомнения Зеленского относительно освобождения села Шумы
2
Один погибший и трое раненых: военные сообщили последние новости с передовой
2
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
Голосов: 26
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть