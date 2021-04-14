Брата судьи Вовка поймали на взятке

6 апреля антикоррупционные органы уличили в получении $ 100 тыс. взятки двух адвокатов - Юрия Донца и Юрия Зонтова. Последний - работник Службы внешней разведки, брат председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Деньги якобы должны были передать Вовку за удовлетворение иска частной компании. Его рассматривал другой судья ОАСК.

Обыскали помещение ОАСК и по месту жительства фигурантов. У Зонтова нашли часть полученной взятки. Также $ 3,7 млн, € 840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Высший антикоррупционный суд отправил задержанных под стражу на два месяца с правом на залог. Донец свой внес - 2,95 млн грн. Зонтов - под стражей. Ему назначили 35,18 млн грн залога. От работы в СВР отстранили.

"НАБУ выявило тайное хранилище наличных главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Безопасность Вовку обеспечивал его брат - заместитель начальника управления Службы внешней разведки Украины Юрий Зонтов, - пишет в фейсбуке журналист 44-летний Юрий Бутусов.

- Вовк оборудовал секретное хранилище наличных на конспиративной квартире по адресу ул. Джона Маккейна, 22 на Печерске. Меры безопасности выбрал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки. На этом Национальное антикоррупционное бюро задержало Зонтова (родной брат судьи Вовка. Тот сменил фамилию Зонтов после бракосочетания).