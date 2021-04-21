Байден попросил Путина о встрече

- Полностью поддерживаю суверенитет и территориальную целостность Украины. И пришло время для пути вперед через дипломатический процесс, - говорит президент Соединенных Штатов 78-летний Джо Байден во время обращения к нации в Белом доме 16 апреля. - В наших интересах - сотрудничать с Россией. Но если Москва будет пытаться повредить интересам Вашингтона и наших союзников, получит ответ.

В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 13 апреля Байден выразил обеспокоенность стягиванием российских войск к границе Украины и в оккупированный Крым. Предложил ему встретиться в третьей стране для обсуждения "всего спектра вопросов".

15 апреля США ввели новые санкции против РФ из-за вмешательства в выборы и кибератак. Отныне финансовые учреждения Штатов не смогут действовать на рынке рублевых облигаций. Американские инвесторы не смогут их купить. Так Вашингтон будет влиять на внутренний долг России.

Под санкции попали шесть российских технологический компаний. Они помогали в хакерских атаках российским спецслужбам. США официально назвал службу внешней разведки РФ организатором масштабной хакерской атаки против правительственных учреждений Штатов. Американское казначейство наложило ограничения против 32 юридических и физических лиц, которые дезинформацией пытались повлиять на выборы президента в прошлом году. Из США высылают 10 российских дипломатов. Байден сказал, что могли пойти дальше, но не собираются начинать конфликт с Россией.

В партнерстве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой США также внесли в санкционный список восемь российских физических и юридических лиц, связанных с оккупацией Крыма и репрессиями на полуострове.

Анкара получила от Вашингтона сообщение о проходе двух американских военных кораблей через Дарданеллы и Босфор 14-15 апреля. Должны были находиться в Черном море до 4 мая. Однако эсминцы "Дональд Кук" и "Рузвельт" так и не прошли через проливы. 15 апреля Турция официально подтвердила: США сообщили об отказе от использования своей заявки.

- Приоритет политики Байдена - внутренняя безопасность. Американские эсминцы так и не вошли в Черное море. Путин расценит это как слабость Штатов и будет наращивать силы на нашей границе, - говорит директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, 67 лет.

- Американские санкции против России - лишь предупреждение и призыв не вмешиваться во внутренние дела Штатов. Украине не стоит надеяться на американский флот и морскую пехоту. Дипломатично Вашингтон будет поддерживать нас. Но нам нужна прямая военная помощь. Не случайно российская пропаганда отмечает, что Байден позвонил Путину первый. Когда началась военная напряженность, президент США позвонил и просил встречу. Это явная слабость.

Путин просчитывает способность украинских Вооруженных сил к сопротивлению. Наших резервистов хватит лишь на несколько дней боевых действий. О мобилизации никто и не говорит. Путин стоит перед выбором: давать приказ о наступлении или нет. Идет психологическая подготовка российских войск. Военная машина обострения боевых действий запущена. Надо заниматься обороной страны и рассчитывать на свои силы.