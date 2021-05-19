Красное мясо увеличивает риски преждевременной смерти

Страсть к красному мясу увеличивала риски преждевременной смерти на 10%. Фото: pixabay

Есть продукты, которые позволяют увеличить продолжительность жизни, если их употреблять постоянно.

Специалисты университета в Китае и США проанализировали данные почти 28 тыс. мужчин и 53 тыс. женщин из США в течение 15 лет, передает Express.

Хотели определить диету, которая увеличивает шансы на долголетие.

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Лучшие результаты и высокую вероятность долгой жизни имели те люди, которые предпочитали цельнозерновые продукты, овощи и другие источники клетчатки и белков. Пристрастие к красному мясу увеличивало риски преждевременной смерти на 10%, а обработанного красного мяса, (сосиски, колбасы) еще выше.

"Это исследование предполагает, что замена красного мяса на здоровые альтернативы способствует долголетию", - говорят авторы исследования.

Замедлить процесс старения и продлить жизнь помогает черника. Эта ягода содержит большое количество флавоноидов, которые борются с повреждениями ДНК и замедляют возрастные изменения в клетках мозга. Исследования показали, что черника защищает от окислительных и воспалительных реакций различные области мозга, помогая увеличить продолжительность жизни.