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суббота, 19 июня 2021 23:46

Рассказали правдивые факты о перхоти

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Рассказали правдивые факты о перхоти
Избавиться от перхоти невозможно только одним шампунем. Фото: pixabay

Перхоть является признаком нарушенных процессов в организме.

Один из них - процесс деления тканей, пишет rz.com.ua.

Среди других причин ее возникновения - грибок, нарушение работы сальных желез, дерматологическое заболевание.

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Судя по этим причинам, перхоть редко появляется из-за неправильного косметического ухода. Трихологи рекомендуют мыть голову раз в три дня и обязательно использовать при этом лечебные, более щадящие шампуни, которие не вымывают защитный слой кожи и не нарушают работу сальных желез.

Если волосы жирнеют каждый день, то это может быть из-за гастроэнтерологических заболеваний или гормональные нарушения. Если их решить, то проблема исчезнет сама по себе.

В то же время, избавиться от перхоти невозможно только одним шампунем. Необходимо также комплексное лечение, которое предполагает прием витаминов, аминокислот и лекарств.

Если вовремя не начать заниматься лечебной терапией, перхоть может образовать плотную корку на коже, нарушить процесс питания волосяных фолликулов. Это чревато выпадением волос.

Чтобы отрастить длинные волосы, многие девушки пьют добавки и покупают дорогие шампуни и маски. Получить красивые волосы можно на самом деле просто и бесплатно, делая массаж кожи головы.

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