Сколько йода надо есть и в каких продуктах его найти

Морская рыба - один из основных источников йода. Фото: pixabay

Треть населения планеты, как свидетельствуют данные ВОЗ, страдает от дефицита йода.

Это увеличивает риск развития заболеваний, связанных с ним, пишет "Обозреватель".

Важно получать йод для организма беременной женщины, или кормящей мамы. При его недостаточности могут быть необратимые нарушения в психическом и физическом развитии ребенка.

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Для подростков нехватка йода грозит нарушением концентрации внимания, трудностями в обучении, перепадами настроения, быстрой усталостью и лишним весом.

Йод в необходимых количествах нужен каждому человеку ежедневно в течение всей жизни. Суточное количество зависит от возраста. Например, 90 -120 мкг / день нужно детям до 12 лет. Для взрослых - 150 мкг йода в день, беременные и женщины, кормящие грудью должны получить 200 - 250 мкг / сут этого елемента.⁣⁣ ⠀

Основными источниками йода являются: водоросли (морская капуста, чука, вакаме), сухая ламинария; морская рыба - палтус, треска, лосось, кора, сельдь, макрель; рыбий жир и морские моллюски. ⠀

Йод можно найти в красном мясе; яйцах, молоке, овощах и фруктах. Искусственно обогащенные йодом продукты - йодированная соль, столовая и минеральная вода.⁣⁣ ⠀

Для хорошей фигуры и самочувствия стоит есть достаточно белка. Этот компонент нужен для роста и развития, помогает расти и восстанавливаться мышцам, участвует в работе иммунитета и регулирует множество биохимических реакций, помогает долго сохранять чувство сытости.