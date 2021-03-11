Насколько важен белок в рационе и как его правильно есть

Норму белка можно набрать из пищи. Фото: pixabay

Для хорошей фигуры и самочувствия стоит есть достаточно белка.

Этот компонент нужен для роста и развития, помогает расти и восстанавливаться мышцам, участвует в работе иммунитета и регулирует множество биохимических реакций, помогает долго сохранять чувство сытости, рассказала диетолог Альбина Комиссарова на странице в Instagram.

"Есть мнение, что человеку нужно есть не менее 2 грамма белка на 1 килограмм веса. Но если мы не говорим о профессиональных спортсменах, то взрослому здоровому человеку рекомендуется 0,8 грамма белка в сутки с расчетом на 1 килограмм веса", - говорит специалист .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вегетарианство ухудшает состояние костей - исследование

По ее словам, лучший источник белка - это еда, а не порошки и протеиновые батончики. Если регулярно есть мясо, рыбу, морепродукты, яйца, бобовые и соевые продукты, а также крупы, то дополнительные источники не требуются.

Есть много белка нет смысла. Можно увеличить количество, чтобы нарастить мышцы. Но не больше, чем 2 - 3 гр на кг веса тела. Однако чаще всего это увеличивает потребление красного мяса и калорий в целом.

"Если вы будете есть много белка, то ето будет вытеснять из рациона другие продукты, которые не менее важны. Всего должно быть в меру", - говорит диетолог.

Протеиновые продукты / добавки могут быть полезны людям с высокой физической активностью, людям с ограничительной диетой, вегетарианцам, пожилым людям.

Норму белка можно набрать из пищи. Например, в одном яйце около 6 гр белка, а в порции курицы - примерно 30 гр. Белок должен составлять 1/4 тарелки.

Волосы на 95% состоят одного конкретного белка - кератина. Он синтезируется внутри организма из аминокислот, источником которых является пища. Все незаменимые аминокислоты есть в растительных продуктах. Поэтому надо есть бобовые и цельнозерновые крупы - в первых много лизина, но мало метионина, в других - наоборот. Вместе они дают точно такой же полноценный белок, как в животных продуктах.