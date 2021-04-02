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воскресенье, 04 апреля 2021 23:46

3 вида овощей, которые мешают похудеть

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3 вида овощей, которые мешают похудеть
Морковь и свекла содержат много сахара, поэтому ими не следует злоупотреблять. Фото: pixabay

Овощи по своему составу имеют много полезных веществ и мало калорий.

Эти виды продуктов подходят людям, которые худеют, пишет Lenta.ua

По словам диетологов, некоторые овощи вредят снижению веса. Если их есть много, то можно наоборот поправиться. Среди этих продуктов есть 3 основные: морковь, свекла и горох.

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Часто морковь рекомендуют есть тем, у кого плохое зрение. Но этот овощ имеет много сахара, поэтому ее не нужно есть больше, чем 2 морковки в день. Людям с сахарным диабетом надо быть особенно осторожными.

Свекла также содержит много сахара. Еще она богата углеводами и крахмалом, которые не полезны для организма в больших количествах. Если его есть регулярно, то можно набрать лишние килограммы.

Немного гороха приносит организму пользу. Часто есть не стоит, потому что в нем содержится довольно много крахмала, который способствует накоплению жира, особенно на талии.

Кроме того, что лайм является добавкой к коктейлям, салатам или супам, он также борется с ранним старением и помогает избежать простуд и инфекций. Эта разновидность цитрусовых дает организму антиоксидантную защиту.

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