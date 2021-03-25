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четверг, 25 марта 2021 17:00

Улучшает пищеварение и борется с простудой - полезные свойства лайма

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Улучшает пищеварение и борется с простудой - полезные свойства лайма
Благодаря лайму укрепляется сердечно-сосудистая система. Фото: pixabay

Кроме того, что лайм является добавкой к коктейлям, салатам или супам, он также борется с ранним старением и помогает избежать простуд и инфекций.

Эта разновидность цитрусовых дает организму антиоксидантную защиту, пишет Ukrrain.

В одном лайме среднего размера содержится 19,5 мг витамина С. Это 22% суточной нормы известного и эффективного антиоксиданта - вещества, которое защищает от загрязнения окружающей среды, неправильного питания и стресса. Эти вещества повреждают здоровые клетки и заставляют внутренние органы и кожу стареть раньше установленного времени. И только антиоксиданты могут препятствовать этому.

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Лайм едят для профилактики сахарного диабета. Риск его возникновения увеличивается благодаря фаст-фуду, простым углеводам и приступам голода перед сном. Сахар, мучное и вредные жиры вызывают скачки инсулина в крови. В лайме много растворимой клетчатки, которая снижает абсорбцию сахара в кровоток. У него низкий гликемический индекс, поэтому он не провоцирует прыжков глюкозы.

Благодаря лайму укрепляется сердечно-сосудистая система. Растительные волокна связывают "плохой" холестерин и вредные жиры, а затем выводят их из организма. Лайм защищает сосуды от холестериновых бляшек и препятствует возникновению гипертонии. Витамин С снижает уровень воспаления кровеносных сосудов, чтобы делать профилактику инсультов и проблем с сердцебиением.

Лайм борется с вирусами и простудами. С него получают эфирное масло, богатое флавоноидами. В продукте содержится много кемпферола - флавоноидов, который подавляет рост числа болезнетворных бактерий. Лайм поможет уменьшить проявления простуды и гриппа, а его запах снимает заложенность носа и облегчает дыхание.

Кроме всего, лайм улучшает пищеварение. Его кислый сок стимулирует образование желудочного сока и ферментов, необходимых для нормального пищеварения. Он будет полезен людям, страдающим от пониженной кислотности. Лайм ускоряет отток желчи, повышает аппетит и помогает избежать боли и спазмов.

Если вечером или перед сном съесть фрукты, то это помешает мозгу правильно распределять энергию в теле и разрушит метаболизм. Фрукты не помогают сбрасывать лишний вес, поэтому заменять ими прием пищи не нужно. Это нарушает липидный и углеводный обмены. Надо есть не более одного фрукта в день до обеда, через час-полтора после завтрака.

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