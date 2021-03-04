Блогер назвал диетические продукты, от которых поправляются

От смузи можно поправиться. Фото: pixabay

Существует 7 популярных диетических продуктов, которые способствуют повышению веса.

К ним относятся смузи и сахарозаменители, рассказал американский блогер Роб Ривера на YouTube-канале.

Он утверждает, что эти продукты не так уж и "невинные" для фигуры, как кажется на первый взгляд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Студент вывел собственную формулу похудения

Блогер советует убрать из рациона следующие продукты: диетическую газированную воду и напитки, сладкое без тростникового сахара, органические обработанные продукты, смузи, низкокалорийные йогурты, сироп агавы, энергетические батончики.

Пивной живот могут иметь как мужчины, так и женщины. Эта проблема возникает из малоподвижного образа жизни и неправильного питания. Чтобы похудеть и надоедливый живот исчез, надо настроиться на кропотливую, длительную работу над собой. Но есть способы, чтобы похудеть за короткое время без чрезмерных усилий.