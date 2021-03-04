Блогер назвал диетические продукты, от которых поправляются

Существует 7 популярных диетических продуктов, которые способствуют повышению веса.
К ним относятся смузи и сахарозаменители, рассказал американский блогер Роб Ривера на YouTube-канале.
Он утверждает, что эти продукты не так уж и "невинные" для фигуры, как кажется на первый взгляд.
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Блогер советует убрать из рациона следующие продукты: диетическую газированную воду и напитки, сладкое без тростникового сахара, органические обработанные продукты, смузи, низкокалорийные йогурты, сироп агавы, энергетические батончики.
Пивной живот могут иметь как мужчины, так и женщины. Эта проблема возникает из малоподвижного образа жизни и неправильного питания. Чтобы похудеть и надоедливый живот исчез, надо настроиться на кропотливую, длительную работу над собой. Но есть способы, чтобы похудеть за короткое время без чрезмерных усилий.
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